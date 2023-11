Black Friday 2023 en tu muñeca: los 5 smartwatches más codiciados

específicamente a comprarse multitud de dispositivos de todo tipo. Los deportivos y concretamente los relojes inteligentes son algunos de los más populares y deseados por estos. Y en esta ocasión os traemos los que sin duda pueden ser los cinco relojes inteligentes más atractivos del Black Friday de Amazon, que ofrece una vez más una gama muy extensa de dispositivos a precios verdaderamente interesantes.

Los mejores y más baratos smartwatches del Black Friday

Nos hemos querido fijar sin duda en los que son los mejores relojes inteligentes que podemos encontrar entre estas ofertas. Y lo son por dos cosas, porque son de los fabricantes más importantes en este segmento, y porque cuentan con extraordinarias funcionalidades.

Samsung Galaxy Watch 6 | Samsung

Todo esto se magnifica cuando además tienen un precio tan ajustado como este. De hecho, encontramos algunos relojes que ahora cuestan la mitad de lo que valían en el momento de lanzarse al mercado hace solo unos meses, vamos a repasar cuáles son.

Como veis, tenemos algunos pesos pesados de la industria en este listado, con los relojes de Samsung a la cabeza, que cuentan con algunas de las rebajas más agresivas, sobre todo en el modelo estándar, que ahora está más barato que nunca. Pero no se quedan atrás relojes de Fitbit, Amazfit o Huawei, que son de lo mejor en sus categorías, y en todos los casos con unos descuentos muy agresivos.

¿Qué debes saber al comprar un smartwatch?

Son muchas las características que nos ofrecen estos relojes inteligentes, y algunas funcionalidades que pueden llegar a justificar un precio más elevado respecto de otros modelos. En este caso, hay algunas características diferenciales en estos modelos. Como es el caso de los relojes de Samsung, que cuentan con sensores de temperatura, que pueden analizar la temperatura corporal y alertarnos de episodios anormales.

Amazfit GTR 2 | Amazfit

Los sensores son clave en este aspecto, y todos los que aquí aparecen cuentan con sensores del ritmo cardiaco, para conocer la saturación de oxígeno en sangre, la calidad del sueño, e incluso pueden llegar a hacer electrocardiogramas. En el caso de los Samsung, incluso nos toman la presión arterial. De ahí que cuantos más sensores suponga un precio más elevado. Otro aspecto clave de estos relojes, en este rango de precio, es que cuentan con GPS de fábrica.

Samsung Galaxy Watch 6 | Samsung

Esto quiere decir que no necesitarán de un smartphone para ubicarse en el mapa, y por tanto cuando hagamos deporte no será necesario llevar el móvil encima, ya que el reloj podrá posicionarse con los satélites de forma independente al móvil. Y un último detalle, la autonomía es esencial en un reloj inteligente, y ella depende mucho del sistema operativo que tengan. Si es Wear OS, lo normal es que duren apenas un par de días, es el caso de los Samsung, pero si no, puede alargarse hasta la semana, eso sí, se pierden muchas apps y funciones, como puede ser el caso de los Amazfit o el Fitbit.