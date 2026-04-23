Ojo, estos permisos de Android pueden agotar rápidamente la batería de tu móvil

Quedarnos sin batería en el móvil es algo muy habitual, sobre todo cuando pasamos todo el día usándolo sin posibilidad de cargarlo. Para evitar esta situación, a menudo revisamos los ajustes del teléfono e incluso llevamos a cabo algunos cambios para tratar de que nos dure más pero no tenemos en cuenta un factor determinante y que puede ser la diferencia entre seguir conectado o quedarnos sin móvil.

Permisos ocultos que debes desactivar para ahorrar energía

Revisar las aplicaciones que la batería gasta es algo que solemos hacer cuando nos preocupa quedarnos la cantidad de carga de nuestro móvil. En estos listados no aparecen los culpables de la pérdida constante. Los responsables a menudo son los permisos silenciosos, que otorgamos hace tiempo para aplicaciones que apenas usamos. Estos son los cinco permisos que más energía consumen sin que nos demos cuenta.

Revisando los permisos | TecnoXplora

Uno de ellos es la ubicación, este se mantiene activo de forma constante, por lo que mantiene el GPS y la ubicación de red funcionando las 24 horas de los 7 días de la semana, incluso aunque la app permanezca cerrada. La solución es sencilla, desde el administrador de permisos busca ubicación y cambia el acceso el acceso de las aplicaciones a “solo cuando se encuentra en uso”

Otros de los permisos que más penalizan es el acceso a los datos en segundo plano, Android nos permite tres configuraciones, sin restricciones, restringida y optimizada. De manera que, del mismo modo debemos realizar ajustes en la configuración cambiando esta del modo sin restricciones, lo que da acceso a las apps a tanto al procesador como a los datos, a otros ajustes como “optimizada” o “restringida”.

Apagar ajustes como Bluetooth o el Wifi desde su panel, a veces no es suficiente para ahorrar batería. Por norma general, los escaneos en segundo plano se mantienen activados de manera que las apps con permisos de ubicación puedan seguir realizando su trabajo. Lo que agota rápidamente la batería de nuestro móvil. Por ello es importante desactivar los “servicios de ubicación” de estos escaneos, excepto de las apps específicas que requieres tu posición exacta y que quieras seguir usando.

Funciones como el asistente de voz, necesitan tener acceso constante al micrófono. Igual que estas, hay muchas otras apps que, aunque nos solicitan acceso no es necesario que lo tengan, por lo que desactivar el acceso ayudará a reducir en consumo. También podemos optar por la opción “preguntar cada vez” así podemos gestionar de forma individualizada los permisos que otorgamos.

Nuestros móviles incluyen sensores de movimiento, estos son usados a menudo por aplicaciones deportivas, mapas o identificadores de llamada, los cuales registran tus movimientos durante las 24 horas del día. Revocar estos permisos en la pestaña actividad física, para aquellas apps que no sean necesarias, detendrá el seguimiento pasivo ahorrando energía.

Por lo que vale la pena perder unos minutos y revisar los permisos, algo que no solo nos ahorra energía, también contribuye a mantener nuestra privacidad a salvo en todo momento.