La Academia de Ciencias de Estados Unidos retira un artículo de Barbacid por conflicto de intereses

La Academia de Ciencias de Estados Unidos, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado EFE, ha retirado de su revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) un artículo firmado por un grupo de investigadores, entre ellos el español Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), al comprobar que no se había declarado un "relevante" conflicto de intereses en el momento del envío.

La retirada se ha producido al constatar que Barbacid y dos de las coautoras del trabajo, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen intereses financieros en la empresa Vega Oncotargets, creada con el objetivo de desarrollar terapias contra el cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos.

La revista ha hecho pública la retractación y ha recordado que su política editorial establece que los miembros de la Academia con intereses contrapuestos, financieros o de otro tipo, que puedan considerarse influyentes en su objetividad o que creen una ventaja competitiva “injusta” para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, "deben enviar su trabajo como una presentación directa".

Resultados presentados en rueda de prensa

El equipo de Barbacid en el CNIO publicó en PNAS los resultados de un estudio que permitió eliminar en ratones el tipo más frecuente de cáncer de páncreas, el adenocarcinoma ductal, mediante una terapia combinada de tres fármacos. El tratamiento evitaba la aparición de resistencias y no mostraba efectos secundarios importantes en los modelos experimentales.

El estudio mostraba la eliminación en ratones del tipo más común de cáncer de páncreas mediante una terapia combinada de tres fármacos

Los investigadores destacaron que se trataba de la primera terapia capaz de lograr la curación completa en este tipo de modelos y, para dar a conocer los resultados, Mariano Barbacid compareció en enero ante los medios de comunicación en una rueda de prensa. En el acto participaron también las investigadoras principales, responsables de la Fundación CRIS contra el cáncer, y varios pacientes.

La Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la que Barbacid es miembro, ha confirmado finalmente la retirada del artículo por no haberse comunicado este “relevante” conflicto de intereses en el momento de su envío a la revista.