Auriculares de cable o Bluetooth, ¿cuáles elegir?

Los auriculares inalámbricos disfrutan de una gran popularidad entre los usuarios. Pero aún no han desbancado por completo a los clásicos auriculares con cable. Entre ambos sigue habiendo diferencias significativas además del cable. A continuación, te contamos las diferencias y similitudes entre ambos.

Con o sin Cable

A la hora de escoger si usamos unos auriculares o sin cable lo primero que debemos tener en cuenta es si el dispositivo con el que vayamos a hacer uso de estos tiene o no Bluetooth o conexión mini Jack. Obviamente si carece de entrada para cascos no nos será posible hacer uso de estos. Y por el contrario si no dispone de Bluetooth no podremos usar los inalámbricos, algo que a veces en lo que no reparamos hasta el último momento. Esto además del uso que vayamos a hacer de ellos, los inalámbricos nos permiten movernos con mayor libertad. Ya que no nos vemos obligados a estar conectados a través de un cable y nos permiten alejarnos del dispositivo. Pero la gran diferencia entre ellos se encuentra en la calidad de sonido.

Mi Noise Cancelling | Xioami

Aunque el sistema Bluetooth ha mejorado mucho desde su aparición, aún no consigue una transmisión de datos que pueda equipararse a la velocidad alcanzada por la conexión física mientras que la velocidad de transmisión del bluetooth es como máximo de 768 kbps a través del cable es de 2304 kbps. El bluetooth es el método por excelencia de comunicación inalámbrica, aunque también encontramos dispositivos de alta gama que hacen uso de la tecnología Wifi Direct que mejora la tasa de transmisión de datos. Aunque la pérdida de calidad del sonido mejora con estos no llega a igualar al cable en el cual esta es prácticamente inexistente. Aunque también dependerá de la calidad del archivo y si esta es soportada o no por los auriculares.

Nuevos AirPods | Apple

También debemos tener en cuenta el conocido como ruido rosa, es lo que escuchamos cuando nos ponemos unos auriculares inalámbricos sin reproducir nada en el dispositivo de origen. Dependiendo de la calidad de nuestros auriculares pasará más o menos desapercibido este se produce tan sólo por estar conectados ambos dispositivos. Es una especie de estática que los fabricantes han conseguido corregir instalando en los auriculares unos procesadores que limpian el audio sin añadir información corrigiendo el bajo bitrate y la pérdida de calidad.

Pero si tenemos que sacar una conclusión si eres un melómano y te gusta disfrutar de la música con la máxima calidad y matices lo más recomendable es apostar por unos buenos auriculares con cable ya que estos proporcionan una mejor calidad de sonidos, sin pérdida y en la que sí tenemos acceso a música en alta calidad y sin comprimir disfrutaremos de todos los matices de esta. Para disfrutar al máximo y notar la diferencia tenemos que tener un oído muy bien entrenado, la mayoría de los usuarios no notarán prácticamente la diferencia. Pero como ya hemos comentado, todo dependerá de nuestras expectativas y el uso que queramos hacer de ellos, si estamos dispuestos a perder algo de calidad en pro de la libertad.

