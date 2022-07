Así puedes mejorar la calidad del sonido que envía tu móvil a los auriculares

Los auriculares inalámbricos están ganando cada vez más popularidad gracias a la comodidad de uso. Permiten movernos libremente sin estar atados por un cable a un dispositivo. Como en el caso de los conocidos como TWS (True Wireless Stereo), que como bien indica su nombre se trata de dispositivos que están conectados entre sí de forma inalámbrica sin que haya intermediación de ningún cable. Aunque la tecnología inalámbrica ha avanzado a pasos agigantados en los últimos tiempos no llega aún a ofrecer la calidad de los auriculares con cable. De ahí que tengamos a nuestra disposición varios códecs con los que mejorar el sonido, te contamos cómo cambiarlos.

Cambia los códecs de tus auriculares inalámbricos

Para entender mejor lo que hacen los códecs intentaremos explicarlos de una forma sencilla. Estos son los encargados de comprimir el archivo de audio en el dispositivo fuente con el fin de transmitirlo sin problemas y de una forma más rápida. Una vez llega al auricular lo descomprime para que podamos escuchar su contenido. El funcionamiento de cada códec Bluetooth es diferente, de ahí que dependiendo del que usemos mejorará la experiencia de uso. El más habitual y que incorporan la casi totalidad de los dispositivos Android es el SBC. Aunque existen otras alternativas como AAC, aptX, aptX HD, LDAC, aptX Adaptive y aptX TWS. El uso de estos dependerá de los auriculares de los que dispongamos.

Para cambiar el códec debemos activar las opciones de desarrollador. Por norma general no es aconsejable hacer uso de ellas ya que si no somos un usuario podemos provocar el mal funcionamiento de nuestro teléfono móvil.

Cambiando los Códecs de los auriculares | TecnoXplora

Para habilitarlas accede a la configuración del teléfono a través de la aplicación “ ajustes ”.

”. A continuación, entra en el menú y selecciona “ ajustes del teléfono ” y pulsar siete veces sobre el número de compilación . En nuestro caso será pulsando sobre la versión de MIUI . Una vez activadas recibiremos el mensaje de que se ha ejecutado correctamente.

” y pulsar . En nuestro caso será pulsando sobre la versión de . Una vez activadas recibiremos el mensaje de que se ha ejecutado correctamente. Para continuar el proceso, conecta los auriculares Bluetooth al teléfono móvil y accedemos a las opciones de desarrollador que hemos desbloqueado.

al teléfono móvil y accedemos a las opciones de desarrollador que hemos desbloqueado. Los encontramos en este caso, en ajustes adicionales, puedes hacer una búsqueda en los ajustes para localizarlo.

Una vez accedemos desliza el menú hacia abajo hasta encontrar la sección audio y dentro de esta el ajuste “Códec de audio Bluetooth”.

Por defecto usará las preferencias del sistema, accedemos a los códec disponibles tocando sobre esta opción.

De este modo se abrirá una nueva ventana con un listado en el que encontramos diferentes opciones. Si los códec no son compatibles con tus auriculares aparecerán sombreados y no podremos seleccionarlos. Esto dependerá en parte de la gama de nuestros auriculares siendo los de alta gama los que más opciones nos ofrecen. Ahora sólo tienes que seleccionar el códec que quieras probar y comprobar si su uso mejora o no la calidad del audio de los auriculares e ir probando cual es el que más repercute en la mejora del audio.