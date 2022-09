Aumenta la privacidad de tu Fire TV Stick con estos trucos

Cada día, le damos una mayor importancia a la seguridad, sobre todo con las nuevas tecnologías que cada vez más disfrutamos. Estos aparatos tecnológicos generan ciertos datos que, en ocasiones, no queremos que se compartan con nadie. Debido a ello, muchas compañías trabajan para ofrecer a sus usuarios opciones de seguridad, como es el caso de Amazon. Si tienes un reproductor Fire TV Stick, y quieres tener tus datos bien protegidos, te vamos a mostrar cómo puedes hacerlo.

Claro que no se trata de una tarea difícil, y tampoco te vas a tener que preocupar de limitar la información a la que puedes acceder tras seguir estos pasos de seguridad. La única diferencia que podrás llegar a notar, es que las recomendaciones no sean tan precisas al buscar contenido nuevo en tu reproductor, lo cual no resulta ser un gran problema cuando se trata de obtener una mayor privacidad de tus datos.

Seguridad para tu Fire TV Stick

Para empezar, debes saber que Amazon ha logrado que puedas configurar una mayor privacidad en tu Fire TV Stick desde el propio mando, por lo que no tendrás que volverte loco con difíciles procesos manuales. Claro está, los pasos a seguir no son ningún truco que de hacerlo mal, pueda comprometer tu dispositivo, sino que todo es oficial, por lo tanto, estamos hablando de que el riesgo es inexistente. Y como los pasos a seguir son reversibles, si quieres hacer algún cambio, no tendrás problema alguno.

Amazon Fire stick TV | Amazon

Dicho esto, es el momento de pasar a mostrarte los pasos a seguir para obtener una mayor privacidad en tu Fire TV Stick de Amazon, una vez que lo tengas encendido, empieza a partir de aquí:

En primer lugar, tendrás que dirigirte a la configuración de tu reproductor, opción que encontrarás como el conocido icono de la rueda dentada.

Una vez que te encuentres dentro de las opciones que ofrece, selecciona Preferencias. A continuación de este paso, pulsa en el apartado Configuración de privacidad.

Es momento de elegir la opción Datos de uso de dispositivo, de forma que puedas deshabilitarla. Hecho esto, tendrás que hacer lo mismo con la opción Recopilar datos de uso de la aplicación.

Para obtener aún mayor seguridad, también sería bueno que desactivaras los anuncios basados en intereses.

Una vez hayas completado estos pasos, podrás disfrutar de una mejor privacidad en tu Fire TV Stick.

Si has seguido al pie de la letra todos estos pasos, Amazon no recopilará ningún dato de tu actividad, lo cual suele emplear para mejorar la experiencia de uso en tus dispositivos. A partir de ahora, tampoco conocerá la frecuencia con la que utilizas las aplicaciones que tengas instaladas.

