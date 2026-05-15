Intel volverá a fabricar chips para los iPhone, iPad o Mac

Intel fue durante décadas el fabricante de chips más importante del planeta, hasta monopolizar prácticamente el mercado de procesadores, sobre todo para ordenadores de sobremesa, y también para fabricar numerosos componentes para smartphones. Uno de sus grandes clientes era Apple, que le pedía chips, sobre todo de comunicación, para su gama de dispositivos móviles, desde smartphones a tabletas. Y parece que poco a poco va a ir volviendo a la órbita de los californianos, según adelanta ahora uno de los analistas más fiables de la industria.

De momento, para la gama baja

Ha sido el reputado analista Ming-Chi Kuo quien ha desvelado los planes de Apple para volver a contar con Intel para fabricar chips para su cadena de suministro. Según Kuo, Intel ya ha comenzado a producir a pequeña escala una primera tirada de chips, orientados sobre todo a los iPhone, iPad y Mac, por lo que todos ellos podrán beneficiarse en el futuro de esta incipiente colaboración.

Según el analista, la producción se limita a modelos de gama de entrada, vamos, para los iPhone de la serie e, iPad básico o el Max Neo, por poner un ejemplo de dispositivo de entrada. Aunque de toda la producción, los iPhone se llevarán prácticamente el 80% de las unidades. Kuo espera que la fabricación de estos chips se acelere en 2027 y 2028, para volver a descender en 2029.

Según el propio Kuo, parece que Apple está buscando mejorar los procesos de colaboración con Intel, para mejorar el rendimiento de sus plataformas en el corto plazo, y no se van a limitar a un pequeño pedido de algunas unidades. Esto, en todo caso, también según el analista, parece que se debe a una estrategia de Apple para minimizar daños en caso de que, con el paso de los años, TSMC apueste más por fabricar para equipos de IA, que se llevan mejores márgenes, en lugar de fabricar chips para smartphones, que parece algo menos rentable.

Esperando que en el futuro la compañía taiwanesa pueda aumentar sus costes precisamente por esa irrupción del negocio de IA, Apple busca un nuevo proveedor que pueda estar ahí para cuando ese momento, en el que los fabricantes de chips como TSMC vean más rentables otros mercados, Intel pueda salir al rescate y sacarle las castañas del fuego a Apple con mejores tarifas.

Kuo afirma que la irrupción de Intel en el negocio de Apple será amplia y abarcará a todos sus dispositivos, aunque, obviamente, respecto del peso que tiene TSMC todavía en su producción, este será bastante limitado, aunque con un gran margen de crecimiento de cara a los próximos años. De ahí a ver chips de Intel liderando los iPhone, lo dudamos mucho, pero nunca se sabe, en un lustro o década las cosas pueden cambiar por completo. Sobre todo si hay actores como TSMC que ven más lucrativos otros mercados, como el de los chips para IA. Quién sabe, quizás el iPhone 18e se convierta en el primer iPhone con un chip de Intel de nuevo. Falta ver si alimentando un Bionic, un M, o simplemente el módem.