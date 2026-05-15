El nuevo Aiper Scuba V3 utiliza la IA para poner a punto tu piscina

La limpieza de piscinas se encuentra ahora a pleno rendimiento en media España. Aunque el tiempo no acompañe, la realidad es que el trabajo para poner a punto el agua debe ser igual de constante para que, cuando apriete el calor, el agua ya se encuentre estable de cara a los baños. Y en ese trabajo tiene una importancia notable la limpieza física de la piscina, no solo del agua, sino de todo lo que se posa en el fondo.

Aunque siempre podemos utilizar un limpiafondos manual, la realidad es que hacerse con un robot nos va a ahorrar mucho tiempo, y lo mejor de todo, proporcionarnos ocio de calidad sin tener que ser esclavos de una piscina. Ahora la firma Aiper acaba de lanzar un nuevo modelo que destaca por utilizar la IA para ver literalmente dónde se encuentra la suciedad en el suelo de nuestra piscina.

Precio y disponibilidad

El nuevo Aiper Scuba V3 se ha puesto a la venta en España por 999 euros, por lo que es un precio contenido para todo lo que nos ofrece, sobre todo a nivel tecnológico. Y es que, según su fabricante, es el primer robot de piscina en contar con inteligencia artificial cognitiva, obviamente, la IA hoy en día es el catalizador de toda innovación y, en este caso, parece que tiene un verdadero impacto en la manera en que limpia la piscina.

Aiper Scuba V3 | Aiper

Ficha técnica del Scuba V3

Gracias a la tecnología Cognitive AI Navium es capaz de aprender y adaptarse a las dimensiones y formas específicas de cada piscina, y en tiempo real. Para ello tiene en cuenta aspectos como el tamaño, la forma, el historial de limpieza y las condiciones meteorológicas para optimizar automáticamente sus rutas de trabajo.

Con la tecnología VisionPath realiza una planificación de ruta inteligente y evita obstáculos de forma autónoma, superando a los robots que simplemente siguen patrones fijos. Y en realidad no ven lo que tienen delante, sino que solo reconocen paredes o suelos, ahí es donde potencialmente este robot es capaz de tener una visión nítida de lo que hay debajo del agua.

Para hacer una limpieza aún más cómoda, el nuevo Scuba V3 cuenta con la función AI Patro Cleaning, que utiliza visión por IA para detectar y redirigir los residuos del agua en tiempo real. En términos técnicos y de aspiración, cuenta con una capacidad de succión de hasta 4.800 GPH, o lo que son unos 18.169 litros por hora, gracias al sistema de doble cepillo.

Su filtración multicapa incluye una cesta de filtro fino con capacidad de 3,5 litros y un filtro ultrafino reemplazable MicroMesh. El robot puede limpiar el suelo, las paredes y la línea de flotación, en esta última faceta, la tecnología JetAssist asegura una limpieza horizontal eficaz sin necesidad de intervención manual por parte del usuario. Una zona que con el tiempo suele tender a oscurecerse por toda la suciedad que se acumula, o incluso en el caso de liner, pierde color por la acumulación de cloro. Por último, la autonomía de este robot es de 180 minutos en modo estándar y 210 minutos en modo ECO, para cargar por completo su batería, necesita 5 horas.