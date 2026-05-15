La alternativa de Samsung a las Ray-Ban de Meta se presentará junto a los nuevos plegables

Las gafas inteligentes, pero con un aspecto clásico, son sin duda la tendencia más popular en el mercado para convivir con la IA mientras paseamos. Meta se ha convertido en la firma más activa en el segmento, sobre todo porque es la que se ha anticipado a todos sus contendientes. Aunque su competencia no se va a hacer de rogar mucho más, no solo Apple trabaja en unas gafas de este tipo, sino también Samsung. Y ahora sabemos que el modelo de los coreanos está más cerca que nunca, y será una realidad en apenas dos meses.

Las Galaxy Glasses están más cerca que nunca

Eso al menos es lo que nos vienen a decir las diferentes informaciones que se han filtrado en las últimas horas sobre el futuro dispositivo de Samsung. Concretamente, que estas Galaxy Glasses se presentarían el próximo mes de julio, en el evento Unpacked que vestirá de largo a los nuevos plegables de la firma coreana. Como sabéis, esperamos hasta tres nuevos modelos, y a ellos se unirán estas nuevas gafas.

Según un medio económico de la ciudad coreana de Seúl, Samsung lanzará las Galaxy Glasses con un diseño común al de cualquier otra gafa de sol, pero con la diferencia, de que incorporarán una cámara de fotos, y el sistema operativo Android XR; pero en una variante que no necesita de pantallas, y que sí busca el contexto para poder contarnos qué es lo que nos rodea e interactuar con ello mediante la IA.

Samsung habría colaborado con la firma Monster para el desarrollo y diseño de las gafas. Estas gafas contarán, como en el caso de su competencia, no solo con una cámara, sino también con altavoces en las patillas, así como micrófonos, que, como la cámara, serán de alta definición, para capturar el audio de la manera más eficiente. La IA, imaginamos que de Gemini, será la encargada de dotar a las gafas de la capacidad de entender el contexto que da la cámara de fotos integrada.

La intención de Samsung es deliberadamente competir tanto con Xiaomi como con Meta por hacerse un hueco en el mercado de gafas de vestir inteligentes. Este movimiento formará parte de una nueva estrategia que busca hacerse con una parte del pastel del mercado de la realidad extendida, que ya estrenó sus gafas de realidad aumentada. En este caso se trata de una realidad mixta, que sirve sobre todo para usar la IA en un contexto real.

Habrá que ver el diseño final de estas gafas, pero por lo que hemos visto hasta ahora, tienen un aspecto prácticamente idéntico al de las Ray-Ban Wayfarer, un modelo muy clásico que es fácil de vestir y combinar con diversa ropa y accesorios. Esa es la clave de este tipo de gafas, que pasan por unas tradicionales, pero atesoran tecnología de última generación y sobre todo un asistente que nos acompaña allá donde vayamos.

En el evento Unpacked de julio se espera que Samsung presente sus Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 y el nuevo Galaxy Z Fold 8 Wide. Este será un nuevo modelo con un factor de forma más ancho, similar al que estrenará por primera vez Apple en su plegable, que se le espera para el próximo mes de septiembre, y cuya pantalla precisamente fabrica Samsung.