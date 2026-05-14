La nueva DJI Osmo Pocket 4P estrena una innovadora cámara dual

La firma china ha aprovechado el incomparable marco del Festival de Cannes para presentar una cámara que va a ayudar a miles de creadores de todo el mundo a generar contenidos ahora desde dos perspectivas simultáneas. Una cámara que llega poco después de la nueva Osmo 4, y que demuestra que esta cámara se ha convertido en el gran éxito de DJI. Ahora, en su nueva variante, podemos disfrutar de un segundo sensor que va a brindarnos muchas más opciones de creación de contenidos.

Así es la nueva DJI Osmo Pocket 4P

Lo más llamativo de esta cámara es su segundo sensor, ese es el que cambiará por completo la experiencia. Y es que de base, es una Pocket 4, con el sensor CMOS de una pulgada, capaz de capturar potentes imágenes cinematográficas en altas resoluciones con altas tasas de fotogramas por segundo. Con esta nueva cámara obtenemos un rango dinámico de nivel cinematográfico, asegurando una rica profundidad tonal, que demuestra que puede llegar a crear contenidos de forma profesional.

La nueva DJI Osmo Pocket 4 | DJI

También es compatible con el rendimiento de color D-Log2 de 10 bits, que permite integrarse en flujos de trabajo profesionales que exigen una corrección de color de alto nivel. Cuenta con capacidades mejoradas para grabar retratos, con tonos de piel completamente naturales y una profundidad cinematográfica que facilita una narrativa visual mucho más cercana.

Y su gran ventaja, integra un segundo sensor con Zoom óptico de 3x, que nos permite acercarnos a sujetos lejanos manteniendo la calidad nativa de la imagen. Una cámara que puede grabar videos de calidad con poca iluminación, en esas situaciones donde las cámaras suelen sentirse más incómodas. Y lo consigue no solo por un sensor grande de una pulgada, sino también por los algoritmos de DJI que favorecen una iluminación potente en todas las facetas.

DJI no ha desvelado muchos detalles técnicos de la cámara, pero podemos dar por hecho que nos ofrece el mismo potencial de la DJI Osmo Pocket 4, pero con ese sensor con Zoom de 3x que brinda nuevas opciones de composición de los planos. Esa es su gran valía respecto del modelo estándar, y razón por la que la empresa ha elegido el entorno de Cannes para presentar una cámara con la que muchos creadores podrán ofrecernos historias con carga más cinematográfica.

Parece que el lanzamiento de momento es un tanto soft, ya que la compañía china no ha desvelado los precios y la disponibilidad de esta cámara, por lo que parece que todavía faltan algunas semanas para que esté disponible en el mercado, y seguramente para conocer más detalles interesantes. Lo más lógico es que su precio se posicione por encima de la Osmo Pocket 4, que, recordemos, parte de los 499 euros en su edición estándar en España.