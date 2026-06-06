Así puedes extremar la seguridad en tu piscina particular con la ayuda de la tecnología

La inteligencia artificial tiene presencia en muchos campos de nuestra vida. También en lo que se refiere a la seguridad de nuestro hogar. Es por ello que cada vez son más las cámaras de vigilancia que la integran. La aplicación de esta en la protección de áreas críticas de nuestro hogar como las puertas de acceso o ventanas contra intrusos, no es el único uso que podemos hacer de estas, también podemos usarla para salvar vidas especialmente las de los más pequeños de la casa o incluso de nuestras mascotas. A continuación, te contamos cómo pueden ayudarte en entornos como el de la piscina.

El reconocimiento facial y las alertas zonales

Uno de los grandes avances que encontramos en estos dispositivos son tanto la detección avanzada como el reconocimiento facial, esto va más allá de sensores de movimiento que se activan con el paso de una persona o un animal. Estas son cada vez más sofisticadas y pueden no solo delimitar la zona, sino que además pueden incluso identificar quién ha entrado en ellas.

Proteger la piscina con una valla no es suficiente, los despistes y accidentes son más habituales de lo que creemos. Por lo que dejar mal cerrada la puerta de acceso o simplemente sobrepasar la valla es algo de lo más común. Por lo que instalar estos sistemas de vigilancia puede ser la solución.

De manera que al delimitar lazona de activar o un perímetro virtual alrededor de esta. El sistema al detectar una silueta, ya sea humana o de nuestra mascota, enviará una alerta inmediata a nuestro teléfono móvil. En el caso, de los modelos con reconocimiento facial avanzado, son capaces de distinguir quién ha traspasado el perímetro, siempre y cuando esté registrado, lo cual ayuda a reducir las falsas alarmas y ofreciéndonos la oportunidad de reaccionar de forma inmediata frente a una presencia no autorizada. Son muchas las opciones en el mercado, pero en este caso una buena elección son las cámaras de exterior, que cuenten con soporte solar, para colocarlas en la zona más adecuada, sin peligro de quedarnos sin batería. Estos son algunos ejemplos.

TP-Link Tapo C610 Kit | tapo

Una bueno opción es la TP-Link Tapo C610 Kit, la cual destaca por la avanzada integración con la inteligencia artificial, la cual es capaz de procesar las imágenes directamente en la cámara e identificar si se trata de una persona o una mascota, enviándonos una alerta cuando alguien se acerque a la piscina de una forma rápida y eficiente.

EZVIZ HB8 Lite Ki | EZVIZ

Por otro lado, la EZVIZ HB8 Lite Kit, es una excelente opción para una vigilancia panorámica total. Al contar con un sistema de vigilancia Pan & Tilt, permite que la cámara se mueva tanto en el plano horizontal como vertical, ofreciendo una cobertura de 360 grados, para cubrir todo el espacio en el que se encuentra ubicada la piscina. Además del algoritmo de detección de siluetas humanas por AI, cuenta con una función se seguimiento automático, con lo que podremos seguir todos los pasos al mismo tiempo que la cámara enfoca al sujeto, mientras que nos envía la alerta. Panel solar para otorgarla de total autonomía.

Ring Spotlight Cam Plus (Solar) | Ring

Para la monitorización en tiempo real, la Ring Spotlight Cam Plus (Solar) es una de las opciones más recomendables. Cuenta con detección de movimiento configurable por zonas, el cual permite filtrar el movimiento para avisarnos de la presencia de personas en la zona. Además incluye un foco Led y sirena integrados para disuadir al intruso.