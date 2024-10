Así puedes celebrar Halloween por todo lo alto con Alexa

Como cada 31 de octubre se celebra Halloween, una fiesta pagana que cada vez cuenta con más adeptos. Los disfraces, las calabazas, telas de araña, monstruos y algo de sangre falsa no pueden faltar. Una celebración que tampoco se quiere perder Alexa. A continuación, te contamos lo que tiene preparado Alexa para estos días.

Celebra Halloween con Alexa

En Halloween todo se tiñe de naranja, todo se llena con telarañas y las brujas y los fantasmas salen a ocupar tu sitio, en nuestros hogares. Como no podía ser de otra forma, Alexa no puede perderse una fecha tan señalada en el calendario. Es el momento de sacar los adornos para este día y no hace falta ni siquiera que les quites el polvo. Alexa ya tiene todo preparado para pasar un día de lo más terrorífico. Para ir preparando el ambiente, podemos comenzar preguntándole a Alexa, ¿cuánto queda para Halloween?”

Preguntando a Alexa cuanto queda para hallowen | Tecnoxplora

Una celebración en la que no puede faltar una pregunta “truco o trato” pregunta que también podemos hacerle al asistente de voz, para averiguar sus preferencias. Si quieres ver la versión de Alexa más escalofriante, siempre puedes activar el modo zombi del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Para activarlo, tenemos primero que usar el comando de voz “Alexa, activa el modo zombi” y responder de forma correcta a sus preguntas. Pero no te preocupes, ya que tenemos varias opciones de respuesta y si no lo acertamos a la primera podemos seguir intentándolo.

También puede ayudarnos a crear un ambiente de lo más espeluznante, si dispones en tu hogar de luces inteligentes, Alexa hará que se enciendan y apaguen de modo que parezca que tenemos un fantasma en casa. Para ello solo tienes que decirle “Alexa, Asústame”

Pero eso no es todo, para la ocasión el asistente incluye además una serie de funcionalidades con las que pasar un rato de miedo. Pasaremos de los sustos a las risas en cuestión de segundos, además de asistirnos con los cuentos e historias de miedo, podemos pedirle que nos cuente un chiste de Halloween. Los comandos “Alexa, cuéntame un chiste de Halloween” y Pide “Alexa, cuéntame un cuento de miedo” serán de gran ayuda en este momento.

No es la primera vez que nos sorprende con sus dotes artísticas, como ya hemos comprobado en otras ocasiones también es capaz de cantarnos una canción. En ocasión tenemos la oportunidad de escuchar canciones de Halloween e incluso un Rap, Para lo que usaremos los comando “Alexa, canta una canción de Halloween” y “Alexa, canta el rap de Halloween”

Una vez que concluya Halloween, llega el turno de la navidad, está cada vez se anuncia más pronto y en el caso de Alexa, el naranja Halloween dejará pasa al rojo, el color por excelencia de la navidad. Si eres de los amantes de esta fiesta, estás de suerte. Si estás impaciente por su llegada, podrás preguntarle a Alexa, ¿cuánto queda para Navidad?”. Aunque no debes olvidarte de desearle a Alexa, Feliz Halloween y estar atento a todo lo que viene a continuación.