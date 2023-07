El Apple Watch Ultra con pantalla MicroLED tardará en llegar más de lo esperado

Apple se ha convertido en el fabricante que más relojes vende gracias a su increíble Apple Watch. Un smartwatch de lo más completo y que ha conseguido que la firma de la manzana mordida tenga una posición dominante en un sector que poco tenía que ver con el de la Big Tech. Aunque si estás esperando al Apple Watch Ultra con pantalla MicroLED, mucho nos tememos que vas a tener que esperar unos pocos años.

El smartwatch más vitaminado de Apple cuenta con una pantalla OLED tipo LTPO que ofrece una calidad de imagen exquisita. Además, todo apuntaba a que la compañía con sede en Cupertino iba a presentar el primer Apple Watch Ultra con pantalla MicroLED en 2025. Pero parece que el proyecto se retrasa.

No habrá Apple Watch Ultra con pantalla MicroLED hasta 2026

Según un nuevo informe de The Elec, un medio coreano muy conocido en el sector tecnológico, el Apple Watch Ultra con pantalla MicroLED se retrasará hasta 2026. Y ojo, que no es una fecha fija, ya que Apple no tiene claro cuándo dará el salto.

Reparar un Apple Watch Ultra será carísimo, tanto como un comprarte el nuevo Series 8 | Apple

¿La razón? El alto coste de esta tecnología de pantalla. Los paneles MicroLED ofrecen una calidad de imagen exquisita. El problema es que el precio por pulgada es una salvajada: 1.000 euros por pulgada. Sí, la pantalla del Apple Watch es de 1,6 pulgadas, podemos calcular que el precio por lámina rondaría los 1.600 euros. Sí, solo para la pantalla del reloj inteligente.

Así que, Apple tiene serias dudas a la hora de apostar por esta tecnología tan futurista, y seguramente la razón por las que las Apple Vision Pro finalmente montan lentes Micro OLED en vez de MicroLED como se esperaba inicialmente.

La compañía de la manzana mordida sabe que las grandes empresas fabricantes de paneles han empezado su particular ‘guerra fría’ para ser los primeros en abaratar los costes de producción. Tenemos a firmas de la talla de Samsung Display, BOE y LG Display en esta pugna, por lo que está claro que, a medida que sus departamentos I+D consigan reducir los costes de fabricación, será un producto cada vez más de consumo.

Pero a Apple no le salen las cuentas. Sabe que, al ritmo que están llevando, en 2025 seguirá siendo una tecnología de pantalla muy cara, por lo que si quieres comprar un Apple Watch Ultra con pantalla MicroLED, mucho nos tememos que te vas a tener que armar de paciencia.