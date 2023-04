Apple trabaja en un rediseño de sus AirPods que mejorará su sonido

Los AirPods sin duda se han convertido en el referente de los auriculares Bluetooth en los últimos años, y seguramente los máximos precursores de su popularidad. Ahora hemos conocido nuevos detalles sobre una pequeña revolución que prepara la firma californiana para mejorar el sonido de estos, con una serie de implementaciones que estarían orientadas a hacer de su sonido espacial algo aún más sorprendente para los usuarios. Aunque todo ello parte de un documento que nos viene a anticipar que no es algo que está cerca desde luego.

Lo que Apple quiere para sus AirPods

Todo se basa en una nueva patente que ha presentado Apple en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. En ella se puede desprender que Apple está trabajando duro para ofrecer una tecnología de sonido espacial mejorada, después de haberla introducido en masa en los últimos años en sus móviles. Y es que parece que Apple quiere ir un paso más allá, y además de introducir la cancelación de ruido en los auriculares desde hace años, ahora haría lo propio con el sonido tridimensional, que no solo se basaría en los actuales parámetros para ofrecer una experiencia inmersiva, sino que también añadiría variantes ambientales.

Como por ejemplo las captadas por los diferentes micrófonos. Que al igual que la propia cancelación de ruido nos permitirá disfrutar de una experiencia inmersiva totalmente mejorada, tanto si estamos en un entorno ruidoso fuera de casa, como si estamos en la sala de estar de nuestro hogar. La idea es que siempre disfrutemos del mejor sonido espacial independientemente de ese entorno.

Y ahí es donde entrarían en juego esta nueva patente de los de Cupertino. Así que se trataría de una evolución de los actuales sistemas de sonido espacial, pero con la diferencia de que se tendrá en cuenta el verdadero entorno que nos rodea para que esa espacialización del sonido sea lo más eficiente posible. De momento se trata solo de una patente, por lo que no podemos esperar novedades pronto en los AirPods, pero es evidente que algo se está cociendo en este caso a la hora de encarar el sonido de los auriculares.

Como se puede ver en el esquema adjunto, todo partirá de los micrófonos, que serán los que recogerán el sonido circundante, y que enviarán los datos a un algoritmo de parámetros acústicos. De ahí irá pasando por diferentes fases, hasta renderizar un sonido espacial que sea el más óptimo según las condiciones que nos rodean. Eso sin duda supondrían un importante hito de innovación dentro de la tecnología de los auriculares Bluetooth.

Ya que si bien la cancelación activa de ruido es algo presente en la mayoría de dispositivos de audio del mercado, no lo es tanto su modularidad, y sobre todo teniendo en cuenta el entorno que nos rodea, algo que hasta ahora solo se ha tenido en cuenta para proporcionar esa cancelación, y no para un buen sonido espacial. De momento, siendo una patente, puede que esta posibilidad llegue en los próximos AirPods, o que se guarde en un cajón y no volvamos a saber nada de ella.