Las nuevas gafas inteligentes de Samsung se presentarán la próxima semana

El pasado mes de enero Samsung anunciaba sus Galaxy XR, unas nuevas gafas inteligentes que nada tienen que ver con las antiguas Gear que conocimos en la pasada década. Unas semanas antes Google había presentado oficialmente su sistema operativo Android XR, que será el que alimente a estas gafas, que se postulan como alternativa a las Vision Pro de Apple. Pues bien, ahora ya sabemos cuándo se van a presentar oficialmente, y va a ser en cuestión de días, la semana próxima. Vamos a conocer todos los detalles.

¿Cuándo se presenta?

Samsung ha anunciado oficialmente la fecha de presentación de sus Samsung Galaxy XR, y lo ha hecho con una nota de prensa donde detalla el momento exacto en el que serán oficiales.

Hablamos del próximo martes 21 de octubre de 2025, en plena madrugada en España, por lo que tocará trasnochar para poder conocer todos los detalles de estas gafas. Eso sí, se trata de una nota de prensa que ha aparecido en la sala de prensa global de Samsung, y no en la española. Esto nos podría estar dando algunas pistas, como el hecho de que en un primer momento es posible que estas gafas no se pongan a la venta en España, y lo hagan solo en un número determinado de países.

¿Qué esperamos de ellas?

En su nota de prensa, Samsung recuerda que estas gafas han sido desarrolladas en colaboración con Google, que ha desarrollado el sistema operativo específico de Android basado en las gafas, y Qualcomm, que se ha encargado de la parte del rendimiento con un nuevo procesador. Por tanto estas gafas serán el resultado de esta colaboración, y la demostración de que estas gafas tendrán un peso especial en el mercado, al ser las primeras en contar con este sistema operativo.

Eso sí, es de esperar que más adelante lleguen las gafas de otros fabricantes con este mismo sistema operativo, ya que se espera que como en el caso de los móviles o tabletas Android, XR se convierta en el sistema operativo común de decenas de fabricantes, que lanzarán sus propuestas al mercado en los próximos meses. Hace unos días ya advertimos de que parecía inminente el lanzamiento de estas nuevas gafas. Ya que entonces ya se filtraba prácticamente al completo, desvelando sus principales especificaciones.

De hecho ya sabemos que contará con dos pantallas de resolución 4K y 4032 puntos por pulgada. Entre ambas pantallas se sumarán más de 29 millones de píxeles. De esta manera contará con más resolución que las Vision Pro de Apple y las Meta Quest 3 de Meta. Su procesador será el nuevo y potente Snapdragon XR2+ Gen 2, que ofrecerá un rendimiento espectacular sin necesidad de equipos externos, ya que son unas gafas totalmente independientes del smartphone o de un PC.

La batería de estas gafas ofrecerá una autonomía de 2 horas con una carga completa, no parece mucho, aunque llegará con una batería externa opcional. Y será de 2,5 horas si reproducimos vídeo. Su peso será de 545 gramos.