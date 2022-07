Apollo Pro: el patinete eléctrico que alcanza los 70km/h

El mercado de scooter eléctricos no para de crecer, convirtiéndose cada vez más en uno de los dispositivos preferidos para moverse por la ciudad de forma eficiente y verde. Hoy nos fijamos en el nuevo patinete de una firma canadiense especializada en scooter premium, como este que conocemos hoy, el Apollo Pro. Ya solo su nombre nos sugiere muchas cosas, entre otras, potencia. Y de eso está equipado a raudales, gracias a lo cual puede alcanzar unas velocidades de vértigo. Vamos a conocerlo, porque, aunque no llegue oficialmente a España, se va a convertir en uno de los patinetes eléctricos de uso doméstico más rápidos del mundo.

Ficha técnica del Apollo Pro

Este patinete eléctrico nos ofrece algunas características sorprendentes, pero sobre todo la más importante tiene que ver con su potencia. De hecho, es capaz de alcanzar nada menos que 70km/h. Algo que consigue gracias a una batería de 30Ah que es capaz de generar una potencia de 2.4kW. Con ella puede permanecer encendido durante 100 kilómetros, por lo que sus especificaciones son de primer nivel. Un patinete que consciente del peligro que representa a ciertas velocidades cuenta con un sistema de detección de caídas, que puede avisar a los servicios de emergencia si es necesario. Este scooter cuenta con neumáticos de 12 pulgadas sin cámara.

Es un patinete que prescinde de una pantalla en su manillar, y en su lugar usa la de nuestro móvil para poder hacer seguimiento de toda la actividad que hacemos en el día a día. Eso sí, el soporte donde se coloca el teléfono, que viene integrado en el manillar, cuenta a su vez con una base de carga inalámbrica para el móvil, así como conectores para poder hacerlo mediante cable fácilmente. Además, el móvil lo podemos usar como sistema de navegación, gracias al GPS integrado, y así por tanto hacer seguimiento de toda la actividad que hacemos habitualmente con ella.

También podemos controlar otros aspectos del patinete, como la propia batería y su estado en cada momento. Eso sí no esperéis un patinete eléctrico contenido en precio, ya que este modelo se ha puesto ahora a la venta en Estados Unidos con un precio de 3.599€, por lo que se trata de uno de los patinetes más caros que podemos encontrar ahora fuera del uso profesional. No es descartable que se lance también en Europa, aunque con este precio es evidente que será un vehículo solo al alcance de unos pocos. Algunos detalles curiosos de este patinete premium es que cuenta con una iluminación Full LED que iluminará el suelo y la parte inferior del patinete mientras nos movemos por la ciudad, por lo que no pasaremos desapercibidos.

No nos engañemos, estos límites de velocidad de 70km/h no solo aptos para el mercado español, ya que la velocidad máxima que podemos alcanzar legalmente es de 25km/h. Pero no deja de ser un ejemplo de lo que puede dar de si este patinete en términos de potencia. Ojalá lo veamos pronto en España.