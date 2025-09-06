El Amazfit T-Rex 3 Pro y es oficial: un smartwatch diseñado para resistir

Seguimos con todas las novedades que se han presentado en esta IFA de Berlín y donde los relojes inteligentes han cobrado un gran protagonismo. Ahora le toca el turno al Amazfit T-Rex 3 Pro, un reloj diseñado para aguantar.

Para ello, el nuevo reloj inteligente que ha presentado Amazfit, está fabricado en titanio de grado 5, con pantalla protegida por cristal de zafiro y resistencia a temperaturas que van desde los -30 hasta los 70 grados.

Así que, si buscas un wearable para aventureros, el Amazfit T-Rex 3 Pro cumple con nota. Como habrás visto, este smartwatch ha sido creado para sobrevivir en condiciones extremas.

Amazfit T-Rex 3 Pro, un reloj duro por fuera y potente por dentro

Para empezar, la pantalla del Amazfit T-Rex 3 Pro está formada por un panel AMOLED de 1,5 o 1,32 pulgadas, según el modelo, con hasta 3000 nits de brillo para poder entrenar bajo sol intenso sin perder visibilidad.

Amazfit T-Rex 3 Pro | Amazfit

Tampoco falta altavoz y micrófono para realizar llamadas por Bluetooth, recibir alertas sonoras durante entrenamientos o interactuar mediante control por voz con la app Zepp. Como detalle, este reloj incluye linterna y modo SOS, que te puede sacar de más de un apuro.

Además de un diseño que lo aguanta todo y una pantalla soberbia, el Amazfit T-Rex 3 Pro es perfecto para monitorizar hasta el último paso que des. Para ello, el reloj mide al detalle la recuperación y el estado físico general a través de sensores VO2 máximo, frecuencia cardíaca en reposo, calidad del sueño, carga de entrenamiento. La guinda del pastel la pone su sistema inteligente llamado BioCharge Energy Score, y que evalúa tu nivel de fatiga para ayudarte a entrenar sin sobrecargarte.

Siguiendo con todo lo que ofrece el nuevo Amazfit T-Rex 3 Pro, también estrena funciones pensadas para los deportes de resistencia, compatibilidad con más de 180 modos deportivos, incluidos trail running, entrenamiento de fuerza y deportes acuáticos. Y ojo, que la firma presume en nota de prensa que todo esto está validado por atletas profesionales como Ruth Croft, que lo utilizó para ganar la última edición del UTMB.

¿No te parece suficiente? El Amazfit T-Rex 3 Pro presume de un increíble sistema de navegación. Gracias a una antena con polarización circular y compatibilidad con seis sistemas satelitales, nunca te perderás.

Además, podrás generar rutas automáticas en función del destino y la distancia que quieras recorrer, ya sea corriendo o en bicicleta. Y sí, también contarás con otras funciones como mapas sin conexión con planificación automática de rutas… Un reloj de lo más completo.

Cerramos con una batería que dota al Amazfit T-Rex 3 Pro de una autonomía sorprendente. En condiciones normales, puedes llevar el reloj más de tres semanas sin cargarlo. La versión de 48 mm aguanta hasta 25 días, o 10 días con uso intensivo. Incluso con GPS y pantalla siempre encendida, soporta sesiones largas: hasta 20 horas de seguimiento continuo para el modelo grande.

Disponibilidad y precio

El nuevo Amazfit T-Rex 3 Pro ya está disponible desde 399,90 euros, en varias versiones:

48 mm en Tactical Black

48 mm en Black Gold

44 mm en Gold and Gray

44 mm en Black Gold

La versión en Tactical Black ya está a la venta desde el 5 de septiembre. El resto de modelos llegarán en las próximas semanas. Puedes encontrarlo en la web de Amazfit o distribuidores oficiales en Europa.