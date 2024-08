Alimenta a tu gato con estos comederos que puedes controlar desde tu móvil

Tener mascotas en casa implica una gran responsabilidad ya que debemos asegurarnos de proporcionarle los mejores cuidados. Además de poner una especial atención en la alimentación, que sea equilibrada y en las cantidades adecuadas. La mejor forma de controlar la cantidad y la prioridad de la comida de nuestros gatos es con la ayuda de un comedero automático.

Dispensa la comida de tu gato en cualquier momento

Si queremos seguir una rutina de alimentación para nuestros animales de compañía, aunque no nos encontremos en casa, debemos optar por métodos que nos permite programarlos e incluso accionarlos, aunque estemos fuera de casa. De esta forma nos aseguramos de que esté correctamente alimentado y que no falte de nada, tanto en tiempo como en cantidad, a continuación de dejamos algunas recomendaciones de modelos que pueden resultarte de lo más útil.

Comedero Faroro 7L | Faroro

Comenzaremos con el Faroro 7L, un comedero automático con una capacidad de unos 7 litros, el cual también es compatible con la alimentación de perros pequeños. Dispone de programador en el que podemos registrar hasta 5 comidas diarias de forma sencilla. Con el comedero viene incluido el cable USB, adaptador de corriente, aunque permite el uso de pilas por si queremos estar preparados para cualquier inconveniente que pueda surgir con la electricidad o llevárselo a un lugar en el que no tengamos cerca una toma de corriente. Gracias a su grabadora de voz, podemos dejar mensajes que permiten llamar a nuestra mascota a la hora de comer. Con lo que se consigue una experiencia más familiar y personalizada para nuestra mascota. Su precio es de unos70 euros.

HoneyGuaridan | HoneyGuaridan

Otra opción muy recomendable es el comedero HoneyGuardian, un excelente modelo que podemos controlar a la perfección gracias a su aplicación móvil. Cuenta con conexión Wifi 2,4 Hz lo que permite el acceso constante al dispositivo, con lo que podemos cambiar los planes de comida en cualquier momento y lugar. En su interior podemos albergar hasta 4,5 litros, cuenta con programador con el que podemos ajustar hasta 6 raciones diarias de 6 gramos cada vez. Para evitar que la comida se deteriore incluye una tapa sellada una caja de secante, además de sistema antibloqueo. Además, incluye fuente de alimentación dual en que se incluye un enchufe y baterías. Al igual que el modelo anterior, podemos personalizar el mensaje de llamada de nuestra mascota gracias a su grabadora de voz. Podemos adquirirlo por el mismo precio de 70 euros.

Una solución que podemos además combinar con un bebedero automático con lo que no le faltará de nada a nuestras mascotas. Sobre todo, ahora en verano que es tan importante mantenernos hidratados, algo que además necesitan nuestras mascotas. Una forma de velar por la salud y el bienestar de nuestros animales de compañía con lo que nunca se nos olvidará darles de comer o dejarles todo lo que necesitan. Aunque si quieres crear un hogar totalmente autónomo no puede faltar un arenero automático con el cual mantener siempre limpia la arena de los gatos, evitando olores.