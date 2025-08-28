Los AirPods Pro 3 estrenarán un nuevo estuche con botón inteligente

Apple anunció ayer oficialmente su nueva Keynote, que se celebrará el próximo 9 de septiembre en Cupertino, y donde asistiremos a la presentación de los iPhone 17. Pero como suele ser habitual, no serán los únicos dispositivos en estrenarse esos días. Ya que este año se espera también que los de Tim Cook presenten nuevos accesorios, como el Apple Watch y sus variantes, así como nuevos auriculares, con los AirPods Pro 3 a la cabeza, una nueva generación de los auriculares más avanzados de la marca, dejando de lado los Max de diadema.

Llegarán con una interesante novedad

En las menos de dos semanas que nos quedan por delante para la presentación de los iPhone 17, vamos a tener sin duda numerosas filtraciones con informaciones relacionadas con los dispositivos de los californianos que se presentarán en ese evento. Y uno de los primeros que ha visto filtrados interesantes detalles han sido la tercera generación de los AirPods Pro.

Y esta novedad que hemos conocido ahora no afecta directamente a los auriculares, sino que se trata de una mejora que llega al estuche de carga y transporte de estos. Como sabéis, tradicionalmente han incorporado un botón que sirve para emparejarlos fácilmente, sin complicadas combinaciones de apertura de la tapa, extracción de un auricular y otros tantos que encontramos en diferentes modelos. En este caso, ese botón pasará a ser táctil, y será algo similar a los botones que estrenaron el pasado años los iPhone 16, el popular botón de acción.

En este caso, la mejora de funcionalidades será notable con el nuevo botón, ya que pasará a tener distintos propósitos, no solo el del emparejamiento. Al ser táctil o capacitivo, podrá reconocer gestos de los dedos para ejecutar diferentes acciones más allá de emparejarlos. Según la filtración, con estos gestos podremos controlar la reproducción de la música que estemos escuchando en ese momento.

Mientras que también podremos subir o bajar el volumen, así como saltarnos pistas, sin tocar tan siquiera los auriculares. Por tanto, Apple quiere extender a los auriculares, a su estuche, estos gestos que monopolizan los nuevos botones hápticos que han ido incorporando los distintos dispositivos de la firma californiana. El estuche también estrenará un orificio para poder añadir un cordón de transporte.

Eso sí, más allá del estuche de carga, estos nuevos AirPods estrenarán una serie de nuevas funcionalidades, que nos permitirán contar con algo poco habitual en el mercado, y que solo hemos visto en un puñado de estos dispositivos. El más destacado sería el monitor de frecuencia cardiaca integrado en los auriculares, capaz de medir el flujo de nuestra sangre más de 100 veces por segundo, para lecturas ultra precisas

Sin duda grandes novedades que pueden hacer que muchos fieles usuarios de estos dispositivos terminen por hacerse con la nueva generación de AirPods, frente a sus modelos Pro anteriores, que en lo que a funcionalidades se refiere, quedarán bastante atrás, no así en sonido, que parece que no será un aspecto prioritario de mejora para Apple.