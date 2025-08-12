Los AirPods estrenarán con iOS 26 su mejor funcionalidad en años

Usar los AirPods es algo que hacen millones de personas en todo el mundo día tras día, aunque el grueso lo hace para su principal función, como es la de escuchar nuestra música favorita, podcast o contenidos de diferente índole. Pero dentro de poco tendrán la posibilidad de usarlos para algo que sin duda podría convertirse en la mejor función que han estrenado desde que su primera generación llegara al mercado. Y será esencial cuando salgamos de viaje, hablamos de la traducción en tiempo real, que parece se encuentra ya a la vuelta de la esquina.

De la mano de iOS 26

Ha sido la última beta de iOS 26, la sexta, la que nos ha desvelado detalles muy importantes sobre las futuras capacidades de los AirPods. No es que hayamos visto en acción esta función, sino que quienes han tenido acceso a esta versión preliminar han podido acceder a una imagen bastante reveladora sobre lo que serán capaces de hacer los auriculares con una futura actualización.

En esa imagen, se puede ver un gesto con el que podremos activar la traducción de conversaciones en tiempo real, una función cada vez más habitual en distintos sistemas operativos o plataformas de IA, pero que no está tan extendida entre auriculares como estos AirPods, solo en productos específicamente diseñados para tal fin. Con ese gesto, se ejecutaría la app de Traducir de Apple, y a partir de ese momento, sería posible comenzar a conversar en tiempo real con otra persona que nos habla en un idioma diferente.

Lo que hará entonces la app junto con los AirPods, será escuchar lo que dice la otra persona, gracias a los micrófonos, y reproducirá sus palabras en nuestros AirPods en nuestro idioma, de tal manera que podamos entender qué es lo que nos está diciendo. Los AirPods terminarían siendo el dispositivo de salida de la traducción, pero la realidad es que todo apunta a que será el iPhone o el iPad el encargado de procesar toda esa traducción con la ayuda de Apple Intelligence.

Esto es algo similar a lo que hemos conocido por parte de Samsung y su ecosistema Galaxy AI, que desde el año pasado nos permite hacer algo bastante similar con los idiomas. Así que aunque aún es una función en desarrollo y oculta para el grueso de usuarios de la beta, todo apunta a que dentro de menos de un mes, el próximo 9 de septiembre, cuando se libere iOS 26, lo hará con esta funcionalidad tan importante disponible para todos los usuarios de AirPods.

Como decimos, esta es una función en pleno auge, ya que estamos viendo cómo diferentes dispositivos, no solo auriculares, la están implementando. Un buen ejemplo son las gafas Ray-Ban de Meta, que permiten hacer traducción en tiempo real de conversaciones con quien tengamos delante de nosotros, usando un principio muy similar, y por supuesto a la tan manida IA, que ha puesto patas arriba nuestro mundo, en muchos casos, como este, para bien.