Accesorios para drones que puedes regalar esta Navidad

Estos días de Navidad, previos a la Nochebuena, son sin duda frenéticos, ya sea por preparar las cenas, comidas con los allegados, o buscar los regalos perfectos también para ellos, que luego les entregarán tanto los Reyes Magos como Papá Noel. Hoy nos fijamos en los amantes de los drones, no en regalar estas aeronaves, sino en accesorios para ellos que les puedan ser útiles. Porque muchas veces uno de estos accesorios puede ser un gran regalo para quienes ya cuentan con uno de estos populares gadgets. Por eso vamos a repasar algunos accesorios interesantes de drones para regalar.

Ideas para regalar si tiene un dron

Son varias las opciones, y no son especialmente caras, ya que en este caso estamos hablando de accesorios, y no de los drones. Por ejemplo, un buen regalo, esencial, es una funda de transporte, o mochila. Lógicamente depende del modelo, pero hay muchas bolsas genéricas, que sirven para poder llevar de forma segura tanto el dron, como las baterías, o el mando de control, para tenerlo todo a mano, y sin coger polvo. Puede ser un buen regalo, porque no siempre los drones vienen con una funda de transporte en condiciones.

Una funda para un dron | Amazon

El Landing Pad, o pista de aterrizaje / despegue, es uno de los accesorios básicos para quienes cuentan con un dron. Gracias a este objeto podemos volar el dron de forma segura independientemente del lugar donde lo hagamos. Es como un pequeño helipuerto, en forma de alfombrilla, que evita que el dron se llene de polvo cuando despega en un entorno un tanto hostil, como por ejemplo en el campo o en el monte. No son caros, y pueden encontrarse entre los 10 y los 20 euros. Otro buen accesorio es un parasol, este puede acoplarse al mando de control, y nos sirve para que sea más sencillo visualizar la actividad del dron, incluso si nos está dando de lleno el sol.

Landing pad para el dron | Amazon

Este visor genera una sombra que permite ver con claridad todo lo que está viendo el dron. Las gafas de visión aumentada también son un buen accesorio. En ellas introducimos el móvil, y podemos ver en primera persona y sin reflejos lo que está viendo en ese momento el dron, como si estuviéramos dentro de él, sin duda puede ser uno de los regalos más interesantes. Y por supuesto, el accesorio más obvio, que más que un accesorio es un recambio. Las hélices son uno de los objetos que siempre desean tener a mano los propietarios de los drones. Estas se rompen o se pierden con facilidad, por lo que, si le regalas unos cuantos juegos de recambio, te lo van a agradecer y mucho.

Como veis, son regalos sencillos, y sobre todo en su mayoría económicos, gracias a los que vais a quedar muy bien, y vais a transmitir la sensación de que sabéis que se trata de algo que les va a venir muy bien, y que básicamente te preocupas por regalarles algo que les guste, y que sea útil.