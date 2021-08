Las 4 mejores bicicletas estáticas para comprar en 2021

¿Estás buscando la mejor bicicleta estática para entrenar en casa? Continúa leyendo y conoce algunas de las mejores opciones disponibles del mercado. Las bicicletas estáticas son una magnífica alternativa para mantenernos en forma sin tener que salir de casa. No importa cómo está el tiempo o lo ocupados que podamos estar, hacer ejercicio en casa es mucho más sencillo por una amplia cantidad de razones.

Además de ser una herramienta sumamente útil para quemar calorías, también se traduce en muchas otras ventajas para la salud en general. Ahora bien, comprar una bicicleta estática requiere de una inversión considerable, de ahí la importancia de fijarnos muy en las características y referencias de varias opciones para asegurarnos de hacer la mejor elección posible en función del precio y de la calidad.

Mejores bicicletas estáticas relación calidad-precio

A continuación te mostramos las mejore bicicletas estáticas del mercado para que sea más fácil elegir la que mejor se ajusta a tus necesidades y presupuesto:

Ultrasport F-Bike Home Trainer

Entre las mejores bicicletas estáticas, esta alternativa de Ultrasport es práctica, funcional y de muy buena calidad, sin contar con tiene un excelente precio. No en vano, es una de las que tiene más reseñas positivas en Amazon. ¿Cuáles son sus características más destacadas? Cuenta con 8 niveles de resistencia, es muy fácil de plegar y desplegar, ideal para los espacios reducidos. Es liviana, compacta y considerablemente resistente, ya que tiene una capacidad de resistencia de hasta 110 kilogramos. Por otro lado, incluye una pantalla LCD de pilas que indica varios datos de interés, como es el caso del tiempo, calorías quemadas, distancia, velocidad y pulso.

BH Bicicleta reclinada Profesional

Esta bicicleta estática BH es la mejor alternativa si dispones de un presupuesto considerable d inversión. Es una opción profesional con características idóneas para cualquier persona, incluso para quienes tienen problemas de movilidad reducida. Tiene lectores del ritmo cardíaco, control del pulso durante el entrenamiento, asiento lumbar ergonómico, se puede ajustar la resistencia desde los agarres. De forma adicional a lo anterior, una de las mejores características de esta bicicleta profesional es que tiene 16 niveles de resistencia y cuenta con factor Q reducido para evitar problemas de las rodillas, esto se debe a que los pedales están más cerca uno del otro. Es una opción perfecta que se adapta a cualquier condición física.

Cecotec Bicicleta Estática Plegable

Esta bicicleta estática Cecotec es una alternativa que combina calidad a un excelente precio. Se trata de una bicicleta ligera y plegable, ideal para espacios pequeños o reducidos. Eso sí, debes considerar que es una alternativa que resiste un peso máximo de 100 kilogramos. Pese a ello, es una bicicleta con excelente relación calidad precio. Otras de las mejores características de esta bicicleta son que pese a ser compacta, cuenta con 8 niveles de resistencia y un volante de inercia de 2,5 kilogramos. Por otro lado, tiene una buena ergonomía, por lo que se ajusta bien al cuerpo y es muy cómoda de utilizar. También tiene pedales con correas para mayor seguridad y el sillín es extra confortable. Finalmente, la pantalla LCD muestras información fundamental como es el caso de la velocidad, distancia recorrida, calorías quemadas y tiempo.

BH Fitness bicicleta estática plegable Back Fit

Otra excelente alternativa de BH es esta bicicleta con la que podrás entrenar cómodamente. Tiene 8 puntos de resistencia, además de una pantalla LCD de gran tamaño para monitorizar aspectos como la distancia, velocidad y calorías quemadas, entre otros datos relevantes. Otra de las mejores características es que tiene un diseño hecho para proporcionar al usuario máximo confort durante el entrenamiento, ya que tiene un sillín con respaldar, el cual puede ser regulable en altura. Por otro lado, cuenta con sistema de doble transmisión para facilitar el pedaleo. Finalmente, incluye unas ruedas para facilitar la movilización de la bicicleta y unas asas de sujeción lateral.

¿Cómo seleccionar la mejor bicicleta estática?

En el mercado hay una amplia variedad de bicicletas estáticas. Las hay más o menos profesionales y el rango de precios puede oscilar fácilmente entre 200 euros hasta más de 2000, todo dependerá de las prestaciones, calidad de materiales, tamaño y marca. Es importante destacar que hay muy buenas opciones de bicicletas estáticas a excelentes precios, solo debes asegurarte de que cumpla con algunas características básicas:

Ajuste de resistencia : este ajuste puede ser mecánico o motorizado. La diferencia entre ambos es que el motorizado te permite hacer el ajuste de la dificultad del pedaleo desde la consola principal de la bicicleta, por lo que los niveles de dificultad suelen ser mayores.

: este ajuste puede ser mecánico o motorizado. La diferencia entre ambos es que el motorizado te permite hacer el ajuste de la dificultad del pedaleo desde la consola principal de la bicicleta, por lo que los niveles de dificultad suelen ser mayores. Pedaleo : es recomendable adquirir una bicicleta estática que tenga una buena fluidez del pedaleo. Aspectos como el peso de la rueda y sistema de transmisión son claves en este punto.

: es recomendable adquirir una bicicleta estática que tenga una buena fluidez del pedaleo. Aspectos como el peso de la rueda y sistema de transmisión son claves en este punto. Características generales : compra una bicicleta robusta, hecha con materiales resistentes. De igual forma, asegúrate de que tenga un sillín ajustable y sea fácil subir y bajar de la misma. Si cuenta con estabilizadores, mucho mejor.

: compra una bicicleta robusta, hecha con materiales resistentes. De igual forma, asegúrate de que tenga un sillín ajustable y sea fácil subir y bajar de la misma. Si cuenta con estabilizadores, mucho mejor. Peso: es fundamental que verifiques cuál es el peso máximo de resistencia del aparato. Las mejores bicicletas estáticas suelen resistir hasta 150 kilogramos, pero otras escasamente llegan a 100.

Portabilidad: otro elemento clave

Además de las características anteriores, otro elemento que debes considerar es la portabilidad. Por supuesto, no es un aparato que vayas a estar trasladando, pero si, por ejemplo, no dispones de muchos espacios, quizás necesites moverlo con frecuencia y es importante que sea lo suficientemente ligero y compacto como para que puedas hacerlo con facilidad. Si no dispones de un espacio para dejar fija la bicicleta, opta por una alternativa más pequeña y compacta. Por supuesto, siempre asegurándote de que cumpla con las características anteriores en lo que se refiere a niveles de resistencia, peso permitido, sillín y demás.

Beneficios de hacer bicicleta estática para tu salud

Hacer bicicleta, ya sea al aire libre o estática, es una de las mejores actividades físicas que se pueden hacer. ¿Las razones?