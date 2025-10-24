AUMENTO DE LOS CASOS
El síntoma de COVID que significa que necesitas atención médica
Dos variantes descendientes de Ómicron han empezado a destacar en el escenario global: Nimbus (NB.1.8.1) y Stratus (XFG).
Aunque su impacto es menor, el COVID no ha desaparecido. En las últimas semanas, organismos internacionales como la OMS han detectado un ligero repunte de casos en distintos países, con un aumento de la positividad en pruebas diagnósticas.
De momento, no se trata de una ola grave ni de un escenario que esté colapsando hospitales, gracias a la inmunidad acumulada por vacunas e infecciones previas. Sin embargo, dos variantes descendientes de Ómicron han empezado a destacar en el escenario global: Nimbus (NB.1.8.1) y Stratus (XFG).
La ronquera se está utilizando como un indicador clínico para sospechar la presencia de Stratus, junto a síntomas habituales como tos seca, garganta irritada, fiebre, fatiga, dolores musculares...
En cuanto a Nimbus, tener tos nueva o persistente, como tres episodios de tos en 24 horas o tos fuerte durante más de una hora, es signo de esta variante. Además, esta variante también está mostrando una mayor incidencia de problemas gastrointestinales (diarrea, náuseas y estreñimiento).
Ya sabemos que, además de los síntomas característicos de estas variantes, existen señales del COVID en general (fiebre, tos, mocos, dificultad para respirar...) que, a priori, no son alarmantes. Sin embargo, tal y como revela el medio Mirror, existen algunos síntomas por los que sí sería necesario buscar atención médica:
- Estás preocupado por los síntomas de COVID-19 en ti o en tu hijo y no sabes qué hacer.
- Un niño de tres a seis meses tiene una temperatura de 39 °C o más.
- Un niño menor de tres meses tiene una temperatura de 38 °C o más.
- Tu hijo o tú habéis experimentado una temperatura alta que dura cinco días o más y no se puede tratar con paracetamol.
- Tu hijo o tú habéis experimentado sarpullido, pérdida de apetito o sensación de debilidad.
- Los síntomas de la infección por COVID-19 están empeorando en lugar de mejorar.
