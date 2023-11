X, de la mano de la subempresa xAI y su propietario Elon Musk, ha presentado Grok, su propio chatbot con inteligencia artificial.

La nueva herramienta fue lanzada este pasado sábado tras sólo dos meses de entrenamiento y con un periodo más extenso de desarrollo. Aún se encuentra en instancia de prueba.

Tal y como escribía Elon Musk en su cuenta oficial de X, esta IA buscará destronar al instalado ChatGPT y el tímido Bard con una capacidad mayor y características propias. La descripción principal destaca que será capaz de responder todas las preguntas "con un poco de ingenio y tiene una vena rebelde".

A diferencia de ChatGPT, que tiene una plataforma dedicada e, incluso, una aplicación para iOS y Android, Grok es accesible a través de X (Twitter), y solo para algunos pocos. El nuevo chatbot impulsado por la IA de X, de hecho, solo será accesible para aquellos usuarios que pagan una suscripción a X Premium+. Es decir, aquellos que quieran hacer uso de Grok, deberán pagar 19,36 euros al mes o 203.28 euros al año.

Grok, eso sí, todavía no está disponible oficialmente. Llegará más adelante, aunque todavía no hay una fecha exacta sobre su lanzamiento. No obstante, ya puedes apuntarte a la lista de espera para tener acceso lo antes posible.

El propio Elon Musk se encargó el pasado sábado de compartir algunos pantallazos con las respuestas generadas por la nueva IA para responder ciertas preguntas. "Se basa y ama el sarcasmo. No tengo ida de quién ha podido guiarla de esa manera", tuiteaba con un tono humorístico junto al emoticono de una cara sonriente.

Por ejemplo, si alguien le pregunta a Grok cómo hacer algún tipo de estupefaciente, la IA responderá con una serie de pasos en los que indica, por ejemplo, que montes "un laboratorio clandestino en algún lugar remoto". Por supuesto, advirtiendo posteriormente que se trata de una broma, y que es ilegal crear drogas.

xAI, la compañía detrás del desarrollo de Grok, afirma que el chatbot se encuentra en una fase muy temprana, ya que tal y como mencionábamos solo han tenido dos meses de entrenamiento. Conforme pasen las semanas, Grok será más inteligente y ofrecerá respuestas más precisas.