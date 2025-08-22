¿Quién inventó el número 0?

Hoy lo usamos de forma cotidiana, sin pensar mucho en su origen, pero el número 0 no siempre existió tal y como lo conocemos. Su invención fue un proceso complejo, desarrollado de manera independiente por distintas civilizaciones a lo largo del tiempo. Si bien los babilonios y los mayas ya lo habían utilizado como marcador de posición, el concepto del cero con valor numérico y propiedades aritméticas fue una aportación clave de los matemáticos de la India.

Uno de los nombres fundamentales en esta evolución fue el de Brahmagupta, quien en el siglo VI d.C. fue el primero en establecer reglas matemáticas para operar con el cero. Este avance supuso un antes y un después en la historia de la matemática.

El uso del cero se expandió más tarde gracias a la influencia del mundo islámico, que lo incorporó y lo transmitió a Europa. Allí, su difusión se consolidó en el siglo XIII con la obra del matemático Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, quien en su libro Liber Abaci, publicado en 1202, popularizó el sistema indoarábigo, incluyendo el uso del 0.

Gracias a estos aportes, el cero no solo fue aceptado, sino que se integró plenamente en la numeración moderna, permitiendo el desarrollo de la aritmética, el álgebra, y más adelante, de la informática y otras ciencias exactas.