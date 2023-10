El próximo objetivo de Elon Musk es convertir X en ¡un banco!

Nuevo movimiento por parte de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. La plataforma de Elon Musk anunció hace poco la llegada de las llamadas y videollamadas. Pero el dueño de esta red social quiere mucho más. Principalmente porque Elon Musk ha advertido a sus empleados: tienen un año para convertir Twitter en un banco.

O esto es lo que se desprende de la última publicación de loscompañeros de The Verge, y en la que dicen que Elon Musk tiene un nuevo objetivo: que X sea el centro de tu mundo financiero.

La idea de la compañía es que puedas hacer todo tipo de trámites sin salir de la red social. Además, Elon Musk ha dejado claro que quiere que estas funciones ya estén disponibles a finales de 2024, por lo que su red de empleados tiene un año para conseguirlo.

¿Utilizarías Twitter como cuenta bancaria? Este es el objetivo de Elon Musk

"Cuando digo pagos, en realidad me refiero a toda la vida financiera de alguien", dijo Musk, según un audio al que ha podido acceder The Verge, y donde el genio sudafricano, que ha fundado empresas de la talla de Space X o Tesla, explica su objetivo. “Si se trata de dinero. Estará en nuestra plataforma. Dinero o valores o lo que sea. Entonces, no es solo enviarle $20 a mi amigo. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria”.

Según declaraciones de Linda Yaccarino, la actual CEO de X, considera que es una gran oportunidad para la antigua Twitter, y que el plan es que esto se implemente a finales de año.

El nuevo logotipo de Twitter, ahora llamada X | Twitter

Teniendo en cuenta el bagaje de Elon Musk en el sector financiero, la idea no es mala en absoluto. Por si no lo sabías, también fue el fundador de Paypal, así que experiencia no le falta.

Es cierto que Paypal ahora está de capa caída, pero durante décadas ha sido la líder absoluta de los pagos online. Y si Elon Musk lanza un producto semejante integrado en su red social, podría tener un gran éxito.

Además, la antigua Twitter se ha convertido en una red social muy útil para inversores de bolsa. Al punto de que puedes seguir acciones cómodamnte desde esta red social. Y la idea de poder comprar valores de bolsa directamente en X suena atractiva.

Por si no lo sabías, Paypal antes se llamaba X. Sí, como su red social. Y de ahí que Elon Musk se empecinara en este cambio de nombre, para que se abandonase la característica imagen de Twitter para pasar a una X.

Y en repetidas ocasiones, Elon Musk ha dicho que quería que su red social ofrezca tarjetas de crédito, préstamos, cuentas bancarias… Además de poder enviar dinero a cualquier parte del mundo, por lo que englobaría todo tipo de servicios..

Lo mejor de todo es que Elon Musk ha dejado claro que seguirá los pasos realizados en Paypal y que cumplirá con los valores que fundó junto a su socio David Sacks en julio de 2000 cuando implementaron las bases de Paypal.

“Y por alguna razón PayPal, una vez que se convirtió en eBay, no solo no implementó el resto de la lista, sino que de hecho revirtió un montón de características clave, lo cual es una locura. Así que PayPal es en realidad un producto menos completo que el que se nos ocurrió en julio de 2000, es decir, hace 23 años”. Así que quiere aprovechar la basta base de clientes de su nuevo rival, que curiosamente fundó el propio Elon Musk, para posicionarse como la mejor alternativa.