El síntoma bucal común que podría ser señal de un cáncer mortal, según un experto

En muchas ocasiones existen dolores comunes o molestias que, a priori, no les damos importancia. Sin embargo, si persisten durante varios días o semanas, podrían llegar a ser señal de enfermedades más graves.

Por ejemplo, recientemente un médico experto reveló que si te duele la espalda de manera persistente, es recomendable que no lo dejes estar, ya que podría ser señal cáncer de páncreas. Lo mismo acaba de pasar con otra señal bucal de lo más común. Te contamos los detalles.

Tal y como recoge el medio Mirror, según un oncólogo, aunque la mayoría de las llagas en la boca son inofensivas y suelen desaparecer por sí solas en dos semanas, cualquiera que persista más de tres semanas podría indicar cáncer bucal.

"Las aftas bucales son muy comunes y rara vez son un síntoma de algo grave, pero las llagas persistentes que no desaparecen en tres semanas deben revisarse. Un médico o dentista puede hacerlo", revela el experto.

Otros signos de cáncer bucal incluyen bultos y protuberancias inusuales en la boca y el cuello que no desaparecen, dolor inexplicable, dificultad para tragar, pérdida de peso inesperada, voz ronca y manchas rojas o blancas en la boca. "Lo ideal es que el interior de la boca luzca rosado y saludable. Es recomendable acostumbrarse a revisarse la boca con regularidad. Preste atención a cualquier cambio inusual, especialmente si fuma, ya que esto puede aumentar su riesgo", asegura el doctor.

En definitiva, que aparezcan aftas en la boca no quiere decir que sea algo grave ni que tengamos cáncer. Sin embargo, siempre es recomendable no dejarlo estar y revisarse.