Un estudio lo confirma: el cromosoma Y está evolucionando más que el X

Un nuevo estudio publicado en la revista Natureha revelado que el cromosoma Y, encargado de determinar las características sexuales masculinas, está evolucionando a un ritmo más acelerado que el cromosoma X. Los investigadores lograron secuenciar los cromosomas sexuales de seis especies de primates no humanos y descubrieron que, mientras el cromosoma X se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo, tanto en estas especies como en los humanos, el cromosoma Y ha sufrido más cambios.

Esta diferencia en la velocidad evolutiva podría deberse a que el cromosoma Y contiene menos genes y es más vulnerable a mutaciones, lo que facilita su transformación a lo largo de las generaciones. Estos hallazgos podrían tener importantes consecuencias en los campos de la genética, la fertilidad y la comprensión de la evolución humana.