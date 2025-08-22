La extraña forma para superar la fobia a las arañas que funciona, según los estudios

Hay a quienes el simple hecho de imaginarse a una araña en su casa puede producirles escalofríos. No existe un consenso absoluto sobre la cifra, pero la aracnofobia (fobia a las arañas) afecta a un porcentaje significativo de la población, con estimaciones que varían desde el 3.5% al 5% de la población en algunos estudios, hasta un 75% que puede experimentar algún grado de miedo a las arañas según otros especialistas.

Si eres uno de ellos, tenemos una buena noticia para ti. Y es que un experto ha revelado una forma sorprendentemente sencilla de curar su fobia a las arañas. Y no, no tienes que acercarte a ellas ni mucho menos tocarlas. Te contamos los detalles.

Tal y como recoge el Daily Mail, según el Dr. James O'Hanlon, que ha escrito varios libros sobre arañas, la clave para aceptar a las arañas es mirar fijamente sillas con patas largas. Sí, tan simple como eso.

Sillas altas | iStock

Aunque esto pueda parecer poco probable, estudios han demostrado que mirar objetos similares a los insectos puede reducir nuestra sensibilidad hacia ellos. Además no sólo incluye sillas con patas largas, sino también ruedas de coches.

"Los estudios muestran que la exposición a objetos que se parecen ligeramente a las arañas, como sillas con patas largas o los radios de una rueda de carreta, contribuye en cierta medida a reducir nuestra sensibilidad a las arañas reales", explica O'Hanlon. "Las aplicaciones de realidad virtual y aumentada están proporcionando a las personas medios para tratar la aracnofobia sin tener que sentarse cara a cara con una araña real".