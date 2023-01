Los trucos científicos para abrigarse y no pasar frío

La llegada del invierno ha traído consigo el descenso de las temperaturas y una inestabilidad meteorológica que a algunas les afecta en gran medida a la hora de tener que salir a la calle. Entre la humedad y las bajas temperaturas, durante esta estación del año, se mete el frío en el cuerpo y no hay manera de entrar en calor.

Por ello, entre varios mitos de cómo entrar en calor durante estos meses de frío, conviene seguir algunos consejos y recomendaciones para abrigarse adecuadamente, algo que han demostrado algunos científicos.

Cómo evitar pasar frío en invierno

Seguro que durante esta época del año vistes con prendas de ropa más gruesas, pero debes saber que no estás haciendo lo correcto. Por lo que es más recomendable llevar varias capas finas de ropa que una gruesa. De esta manera, consigues generar una transición térmica más estable y el calor se conserva mejor en tu cuerpo. Además, terminar con un contraviento impide que entre el frío y rompa ese equilibrio térmico.

Mujer con frío | TecnoXplora

Sin embargo, seguro que en algún momento de tu vida has escuchado que "para no pasar frío hay que taparse la cabeza" principalmente porque es la parte del cuerpo por la que más calor se pierde. En realidad, no es así exactamente, ya que en ningún caso pierdes calor por la cabeza, pero sí que genera muchos indicadores fisiológicos del frío. Por lo que una vez que bloquees esos mecanismos te mantendrás más caliente y la sensación de frío será menor.

Otro aspecto muy importante para no pasar frío en invierno es mantener una temperatura cálida en las manos y en los pies. Si optas por no ponerte guantes cuando sales de casa, seguro que notas más frío de lo normal, pues es una de las zonas del cuerpo en las que realmente se siente frío.

Además de abrigarte, los científicos aconsejan hacer actividad física, ya que eleva la temperatura corporal y sobre todo acelera el metabolismo. De hecho, si eres de las personas que suda menos mientras hace deporte, tendrás una ventaja y es que el calor tendrá una duración mayor en tu cuerpo.