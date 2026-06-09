Qué son las perlas de Baily, el fenómeno que se verá durante el eclipse solar total del 12 de agosto

España se prepara para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El próximo 12 de agosto de 2026 se podrá ver un eclipse solar total, un fenómeno que no se observaba desde hace más de un siglo y que atraerá a miles de personas.

Pero más allá del impresionante momento en el que la Luna cubra completamente al Sol, los expertos recomiendan prestar atención a otro fenómeno mucho más breve y fácil de pasar por alto: las llamadas perlas de Baily.

Su nombre rinde homenaje al astrónomo británico Francis Baily, que describió este efecto por primera vez durante un eclipse solar observado en 1836. Las perlas aparecen apenas unos segundos antes y después de la totalidad, cuando la luz solar consigue atravesar los valles, montañas y cráteres de la superficie lunar.

Eclipse solar | NASA

Como la Luna no es una esfera perfectamente lisa, algunos rayos del Sol logran filtrarse justo antes de que el disco solar desaparezca por completo. El resultado es una sucesión de brillantes puntos de luz que parecen pequeñas cuentas o perlas alineadas en el borde de la Luna.

Precisamente su brevedad es lo que convierte a este fenómeno en uno de los más buscados por astrónomos y fotógrafos. En cuestión de segundos, las perlas desaparecen y dan paso a la totalidad del eclipse, uno de los momentos más espectaculares que puede ofrecer el cielo.

Eso sí, los expertos recuerdan que las perlas de Baily nunca deben observarse a simple vista. Como todavía existe luz solar directa, es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses con certificación ISO 12312-2.