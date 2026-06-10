La ciencia explica por qué los eclipses nos fascinan tanto

Los eclipses fueron, durante siglos, interpretados como algo divino. Sin embargo, aunque hoy conocemos perfectamente su explicación científica, siguen provocando una mezcla de asombro y emoción difícil de ignorar.

Según explica el medio The Conversation, esta fascinación tiene una base biológica. Los eclipses activan mecanismos cerebrales relacionados con la curiosidad y la búsqueda de conocimiento. Los expertos sostienen que nuestro cerebro reacciona especialmente ante aquello que considera raro, complejo o inesperado, generando una especie de "vacío de información" que nos impulsa a prestar atención.

Cuando observamos un eclipse, regiones cerebrales implicadas en la detección de novedades y en la orientación de la atención aumentan su actividad. Al mismo tiempo, disminuye el funcionamiento de la llamada red neuronal por defecto, asociada a pensamientos centrados en uno mismo. Por eso muchas personas describen una sensación de inmersión total, como si durante unos minutos se olvidaran de todo lo demás.

Eclipse solar | iStock

A medida que el fenómeno avanza también entra en juego el sistema de recompensa del cerebro. Estructuras como el núcleo accumbens liberan dopamina, un neurotransmisor vinculado al placer y la motivación. Lo curioso es que el cerebro no solo obtiene recompensa con bienes materiales: aprender algo nuevo o resolver una incógnita también resulta gratificante.

Esta combinación de curiosidad y recompensa tiene además un efecto añadido. Diversas investigaciones han demostrado que los momentos que despiertan una gran fascinación se almacenan con mayor facilidad en la memoria. De ahí que muchas personas recuerden durante años dónde estaban o con quién compartieron un eclipse especialmente llamativo.

Los científicos consideran que este mecanismo pudo desempeñar un papel clave en la evolución humana. La fascinación nos impulsa a explorar, observar y aprender sobre el entorno.