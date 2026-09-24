Otoño 2026: esta es la previsión meteorológica según los expertos

El otoño ya ha llegado y lo hace después de un verano marcado por el calor extremo. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas de los próximos meses serán más altas de lo habitual en toda España, aunque también habrá zonas con mayor probabilidad de lluvias.

Un otoño más cálido de lo normal

Para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre, la AEMET señala una alta probabilidad de que las temperaturas se sitúen en el tercio superior de los valores habituales en todo el país. La señal cálida es especialmente marcada en el norte y este de la Península, Baleares y Canarias.

El verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica oficial. La temperatura media en la España peninsular fue de 24,5 ºC, 2,4 ºC por encima del promedio de 1991-2020.

Precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, la situación será más desigual. La AEMET prevé una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el noroeste peninsular, la vertiente mediterránea y Baleares durante septiembre, octubre y noviembre. En el noroeste, la señal de lluvias superiores a lo habitual será especialmente clara durante el resto del trimestre.

En cambio, en Canarias existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones queden por debajo de los valores normales. En el resto del país, la predicción de lluvias presenta una mayor incertidumbre.