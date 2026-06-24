¿Tienes este grupo sanguíneo? Un estudio lo relaciona con un mayor riesgo de diabetes tipo 2

Tener un determinado grupo sanguíneo podría estar relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Así lo apunta una revisión científica que ha analizado cientos de asociaciones entre los grupos sanguíneos y distintas enfermedades.

Los investigadores descubrieron que las personas con grupo sanguíneo B, tanto positivo como negativo, presentaban un riesgo aproximadamente un 28% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con quienes tenían otros grupos sanguíneos.

El hallazgo procede de una revisión general publicada en 2024, que recopiló los resultados de 51 revisiones con datos de miles de personas y analizó alrededor de 270 posibles relaciones entre grupos sanguíneos y problemas de salud.

Sin embargo, tras revisar la calidad de las pruebas, los científicos concluyeron que solo una asociación alcanzaba un nivel de evidencia considerado convincente: la relación entre el grupo B y la diabetes tipo 2.

¿Por qué podría influir el grupo sanguíneo?

Los grupos sanguíneos se diferencian por unas moléculas llamadas antígenos, presentes en la superficie de los glóbulos rojos. Estas pequeñas diferencias podrían influir en procesos del organismo como la inflamación, la coagulación o incluso la forma en la que el cuerpo responde a determinadas enfermedades.

Aunque los investigadores todavía no saben exactamente qué mecanismo explicaría esta relación, algunos estudios previos han apuntado al papel que podría tener el sistema inmunitario o incluso el microbioma intestinal.

Aún así, los propios autores insisten en que el grupo sanguíneo no determina por sí solo si una persona desarrollará diabetes.

De hecho, factores como el exceso de peso, la falta de actividad física o la alimentación tienen un impacto mucho mayor. Por ejemplo, mantener un estilo de vida sedentario o una dieta poco saludable puede aumentar mucho más el riesgo que pertenecer a un grupo sanguíneo concreto.