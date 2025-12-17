Así es T-DXd, el nuevo fármaco para el cáncer de mama con mal pronóstico

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado recientemente una nueva indicación para el fármaco trastuzumab deruxtecán, también conocido como T-DXd o Enhertu, en combinación con el anticuerpo pertuzumab, como tratamiento de primera línea en adultos con cáncer de mama metastásico. Según los resultados presentados en The New England Journal of Medicine, el 92,3% de las pacientes que recibió este tratamiento vivían sin indicios de cáncer detectables tres años después.

T-DXd es un tratamiento innovador porque combina dos terapias en una sola. Por un lado, contiene un anticuerpo que reconoce una proteína llamada HER2, presente en algunos tumores de mama. Por otro, lleva un fármaco de quimioterapia muy potente que se libera directamente dentro de las células cancerosas. De este modo, el medicamento actúa de forma más precisa, atacando el tumor y reduciendo el daño a las células sanas.

La melatonina inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos en tumores de cáncer de mama | EFE

Este tratamiento no es para todas las pacientes, sino solo para aquellas cuyo tumor tiene la proteína HER2, algo que se confirma mediante pruebas médicas. Además, se utiliza sobre todo en casos en los que el cáncer está avanzado o se ha extendido a otras partes del cuerpo. El fármaco se administra en el hospital mediante infusión intravenosa, normalmente una vez cada tres semanas.

En cuanto a su disponibilidad, aunque ya está aprobado en Estados Unidos y en otros países, el acceso depende de cada sistema sanitario. Su precio es elevado, como ocurre con muchos tratamientos oncológicos de última generación, por lo que no siempre está financiado de forma automática y puede variar según el país.

En resumen, T-DXd es un nuevo avance en el tratamiento del cáncer de mama que apuesta por terapias más dirigidas y eficaces. Aunque todavía no está al alcance de todo el mundo, supone una esperanza importante para muchas pacientes con este tipo de tumor.