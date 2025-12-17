El síntoma de demencia que podría aparecer esta Navidad

La demencia es una enfermedad neurológica degenerativa que afecta de forma progresiva a las capacidades mentales de una persona. Aunque suele asociarse principalmente con la pérdida de memoria, también puede provocar dificultades en el lenguaje, la orientación, el razonamiento o la escritura. Muchos de estos síntomas aparecen años antes del diagnóstico, y pueden ser pequeñas señales de alerta en la vida cotidiana.

Por ello, tal y como revela el medio Mirror, un experto ha señalado que estas Navidades podrían ofrecer una pista inesperada para detectar la enfermedad. Según explica, ciertos cambios en las tarjetas navideñas, como dificultades para leer, escribir, errores inusuales o una caligrafía distinta a la habitual, podrían reflejar problemas cognitivos tempranos y ayudar a identificar los primeros signos de demencia.

Según el Journal of Alzheimer's Disease, la agrafia es típica de la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia. Se trata de un trastorno neurológico adquirido que causa la pérdida de la capacidad de comunicarse por escrito.

En un estudio llevado a cabo en 2021, los investigadores evaluaron las habilidades de escritura de 23 personas con Alzheimer y 34 personas sanas. Un total de 14 pacientes con Alzheimer mostraron dificultades de escritura, reflejadas en la omisión o sustitución de letras.

Los pacientes con Alzheimer también mostraron movimientos menos automatizados, menor velocidad de escritura y menor frecuencia de trazos arriba y abajo, tanto en escritura no alfabética como alfabética.

Por último, otros síntomas poco conocidos de demencia incluyen no disfrutar de ciertos alimentos, arrastrar los pies al caminar, usar la palabra incorrecta en una oración y llegar tarde, entre otros.