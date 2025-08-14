Tanorexia: cuando el bronceado se convierte en una adicción

La presión social por cumplir ciertos cánones de belleza ha llevado a algunas personas a obsesionarse con el tono de su piel. En este contexto aparece la tanorexia, un trastorno que consiste en la necesidad compulsiva de estar bronceado, ya sea a través de la exposición solar o del uso de cabinas de rayos UVA.

Aunque broncearse con moderación puede tener beneficios, como la síntesis de vitamina D o la mejora del ánimo, hacerlo de forma excesiva y sin protección supone un riesgo real. La exposición prolongada a los rayos ultravioleta puede provocar envejecimiento prematuro, quemaduras e incluso cáncer de piel.

Autobronceador | Pexels

La tanorexia suele estar relacionada con baja autoestima, presión estética y una percepción distorsionada del propio cuerpo. El bronceado puede generar sensaciones placenteras debido a la liberación de endorfinas, lo que alimenta la dependencia. Esto puede llevar a conductas obsesivas y abandono de otras actividades cotidianas.

Entre los síntomas destacan el deseo constante de bronceado, malestar si no se consigue, ansiedad, uso excesivo de maquillaje y distorsión del color real de la piel. Además, puede coexistir con trastornos como la dismorfia corporal, la ansiedad o la depresión.

El tratamiento pasa por terapia psicológica, especialmente cognitivo-conductual, y por el refuerzo de hábitos saludables. Actividades como el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza o la alimentación consciente ayudan a mejorar la autoestima y a romper con el ciclo adictivo.