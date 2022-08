¿Cómo funcionan los autobronceadores y qué tienen que ver con las tostadas?

Hay muchas personas que en verano no disponen de todo el tiempo que les gustaría para acudir a la playa o a la piscina a tomar el sol y conseguir ese tono moreno en la piel que tanto nos gusta. Sin embargo, existen algunas soluciones o atajos para conseguir el mismo efecto, pero sin necesidad de pasar horas al sol.

Los autobronceadores son productos de belleza para la piel que permiten lograr un tono más oscuro en pocas horas y sin exposición solar.

Qué proceso provocan los autobronceadores que también sucede en las tostadas

Entre las muchas marcas y modos de aplicación de los distintos autobronceadores existe un elemento común en todos ellos: la dihidroxiacetona.

Es un azúcar que provoca un proceso que se llama la 'reacción de Maillard'. Este es un fenómeno que se suele dar en la alimentación. Sucede cuando hacemos una tostada y al terminarla se le queda ese color dorado tan apetecible que hace que no te puedas resistir a comerla.

Pues en la piel pasa algo parecido. Los aminoácidos que hay presentes en nuestro cuerpo interaccionan con los azúcares que nos proporcionan los autobronceadores y se dan unas reacciones químicas que son las que provocan que la piel se tiña de ese color marrón.

Hay que tener en cuenta que la piel debe estar exfoliada porque la ‘reacción de Maillard’ solo se da en la capa más superficial de la piel. Si no tenemos la piel bien limpia en profundidad, las células muertas se desprenderán de forma natural provocando que nos quede un bronceado a trozos del que nos arrepentiremos.

Por último, es importante recordar que cuando la piel está así no significa que esté bronceada de verdad. Es decir, este bronceado artificial no tiene la misma capacidad de absorber las radiaciones ultravioletas del sol que si exponemos nuestro cuerpo directamente. Echarse autobronceador no da ninguna protección, así que no podemos olvidarnos de seguir añadiendo crema solar a nuestra piel.

