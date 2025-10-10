Stevia: ¿Es este edulcorante una solución para la calvicie?

Un estudio reciente publicado en la revista Advanced Healthcare Materials sugiere que añadir esteviósido (un edulcorante natural extraído de la planta stevia) puede mejorar cómo actúa el minoxidil, el medicamento que muchos usan para la caída de cabello.

El problema del minoxidil, según los investigadores, es que no se disuelve muy bien en agua y tiene dificultades para penetrar profundamente en la piel, lo que puede limitar su eficacia.

Para probar la idea, los científicos elaboraron unos parches que se disuelven hechos con esteviósido, impregnados también con minoxidil, y los aplicaron en ratones con alopecia de tipo andrógena. Lo que hallaron fue que esta combinación ayudaba a que los folículos capilares pasaran más prontamente de la fase de reposo a la fase de crecimiento, generando nuevo pelo.

Calvicie | iStock

También se midió que la absorción del minoxidil a través de la piel mejoraba cuando se usaba con esteviósido, lo que significa que más cantidad del medicamento podría llegar a los folículos pilosos, en comparación con aplicarlo solo.

Sin embargo, hay puntos importantes para no hacerse ilusiones demasiado pronto. Todo esto se ha visto en ratones, no en humanos. Aunque los resultados son prometedores, todavía no hay ensayos clínicos con personas que demuestren que la stevia y el minoxidil den mejores resultados que el minoxidil solo.

Si los efectos observados en los ratones se replican en humanos, podría significar tratamientos capilares más efectivos, o que el minoxidil necesite dosis menores, o sea menos irritante, porque la absorción sería mejor.