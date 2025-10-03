¿Por qué se nos cae el pelo en otoño?

El otoño es la estación dónde las hojas de los árboles caen y curiosamente muchas personas también notan que se les cae el cabello en más cantidad, un fenómeno conocido como efluvio telógeno estacional, y aunque pueda parecer que no están relacionados, lo cierto es que al igual que las hojas nuestro pelo también cae más masivamente durante esta época del año debido al ciclo natural del folículo piloso.

El ciclo del folículo piloso consta de tres fases: anágena, catágena y telógena. La anágena es la fase donde el cabello o el folículo se encuentra en crecimiento activo, la catágena es una fase de transición hasta llegar a la telógena que es la fase donde el folículo cae.

Con el cambio de estación, del verano al otoño, al reducirse las horas de luz también se producen algunos cambios hormonales, como el nivel de la melatonina que influye en la regulación del crecimiento capilar. Con el cambio de nivel en estas hormonas gran parte de los folículos que se encontraban en la última fase, la telógena, caen simultáneamente.

Un estudio realizado publicado en el British Journal of Dermatology que analizó los datos de más de 800 mujeres determinó que la caída capilar se produce más masivamente durante el otoño, por lo que confirmaba el patrón estacional de la caída del cabello en los humanos durante esta época del año.