laSextaLogotipo de laSexta laSexta
TecnoXplora

CienciaXplora

¿Qué estás buscando?

ADIÓS VERANO, HOLA RUTINA

Síndrome postvacacional: qué es y cómo afrontarlo con éxito

Hay a quienes les cuesta asumir que deben volver a la rutina después de las vacaciones.

Depresión postvacacional

Depresión postvacacionaliStock

Publicidad

Rocío Lasheras
Publicado:

Con el final de las vacaciones de verano y la vuelta a la rutina, muchas personas experimentan lo que se conoce como síndrome postvacacional, un conjunto de síntomas físicos y emocionales que pueden dificultar la readaptación a la vida cotidiana.

Según los expertos de la Clínica Universidad de Navarra, este síndrome no es una enfermedad, sino una respuesta adaptativa del organismo ante el cambio repentino entre el descanso y las obligaciones diarias. Suele manifestarse con cansancio, falta de concentración, irritabilidad, apatía, insomnio e incluso dolor de cabeza o molestias digestivas.

Mujer estresada
Mujer estresada | Pexels

Consejos para afrontarlo con éxito

Los especialistas recomiendan algunas estrategias para que la transición sea más llevadera:

  • Planificar una adaptación progresiva: reincorporarse gradualmente, si es posible, o al menos empezar con tareas menos exigentes.
  • Mantener hábitos saludables: dormir bien, alimentarse de forma equilibrada y practicar ejercicio ligero para reactivar el organismo.
  • Reservar tiempo para el ocio: incorporar pequeñas actividades placenteras durante la semana, como leer, salir a caminar o ver a amigos.
  • Gestionar expectativas: no intentar recuperar todo el trabajo pendiente en un solo día y asumir que el ritmo productivo volverá poco a poco.
  • Mantener una actitud positiva: recordar los aspectos agradables de la rutina, como el contacto con compañeros o el desarrollo profesional.

En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen por sí solos en una o dos semanas. Sin embargo, si el malestar persiste o interfiere gravemente con el día a día, los expertos recomiendan consultar a un profesional de la salud mental.

Llegan dos eclipses, la Luna de Cosecha y un equinoccio: estos son todos los eventos astronómicos de septiembre

La luna de sangre
TecnoXplora» CienciaXplora

Publicidad

Publicidad