Una técnica sin quimioterapia destruye el 99% de las células cancerosas

La lucha contra el cáncer podría contar en el futuro con una nueva herramienta. Un equipo de científicos ha desarrollado una técnica experimental capaz de destruir células cancerosas utilizando únicamente luz infrarroja y unas moléculas ya empleadas habitualmente en medicina. Bautizado como "martillo neumático molecular", este sistema ha logrado eliminar el 99% de las células cancerosas en cultivos de laboratorio y obtener resultados muy prometedores en animales, aunque todavía está lejos de llegar a los pacientes.

El tratamiento utiliza moléculas de aminocianina, unos colorantes sintéticos que actualmente ya se emplean en pruebas de diagnóstico por imagen. Cuando estas moléculas se activan mediante luz infrarroja cercana comienzan a vibrar de forma sincronizada hasta alcanzar unos 40 billones de oscilaciones por segundo.

Esa vibración actúa como un diminuto martillo capaz de romper físicamente la membrana de las células cancerosas, provocando su destrucción en cuestión de minutos y utilizando dosis muy bajas.

Los investigadores consideran que uno de los aspectos más interesantes de esta tecnología es que destruye las células mediante un mecanismo mecánico, en lugar de atacarlas químicamente.

Esto podría dificultar que las células cancerosas desarrollen resistencia al tratamiento, uno de los principales problemas de algunas terapias actuales.

Además, la luz infrarroja cercana puede penetrar más profundamente en el cuerpo que la luz visible, lo que abre la posibilidad de tratar tumores situados en órganos o incluso en huesos sin necesidad de cirugía invasiva.

Sin embargo, todavía se trata de una investigación en fases muy tempranas. Hasta ahora, la técnica solo ha sido probada en cultivos celulares y modelos animales, por lo que aún deberán realizarse numerosos ensayos antes de comprobar si es segura y eficaz en personas.