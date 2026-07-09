El truco para refrescar tu habitación en 20 minutos si no tienes aire acondicionado

Dormir durante una ola de calor puede convertirse en todo un reto. Cuando la temperatura de la habitación no baja por la noche, conciliar el sueño resulta mucho más difícil. Sin embargo, existe un sencillo truco casero que ayuda a enfriar el dormitorio sin necesidad de instalar un aire acondicionado.

Tal y como revela el medio Mirror, según una experta en sueño, la idea consiste en fabricar un pequeño sistema de refrigeración utilizando únicamente un ventilador, una bandeja y varios cubitos de hielo.

El procedimiento es muy sencillo. Solo hay que colocar una bandeja llena de hielo delante del ventilador, de forma que el aire pase sobre los cubitos antes de llegar a la habitación.

A medida que el hielo se derrite, el aire impulsado por el ventilador sale ligeramente más frío, creando un efecto similar al de un aire acondicionado. La experta recomienda ponerlo en funcionamiento unos 20 minutos antes de acostarse para reducir la temperatura del dormitorio.

La especialista también recomienda ventilar la vivienda únicamente cuando la temperatura exterior sea inferior a la del interior, normalmente a primera hora de la mañana o durante la noche. Durante el día, en cambio, conviene mantener ventanas, persianas y cortinas cerradas para evitar que entre el calor del sol.

Además del truco del hielo, la experta recomienda:

Utilizar ropa de cama de fibras naturales como algodón o lino, que favorecen la transpiración.

Evitar cocinar con el horno durante las horas de más calor para no aumentar la temperatura de la vivienda.

Mantener la habitación lo más fresca posible antes de ir a dormir.

Aunque la temperatura ideal para dormir se sitúa entre 16 y 18 ºC, alcanzar esos valores durante una ola de calor no siempre es posible. Sin embargo, aplicar pequeños trucos como este puede hacer que el dormitorio esté más fresco y facilite el descanso.