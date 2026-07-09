El método 5-4-3-2-1-0 de un médico para vivir más y mejor: los hábitos que recomienda seguir cada día

Cuidar la salud no siempre implica hacer grandes sacrificios. En muchas ocasiones, pequeños cambios mantenidos en el tiempo pueden tener un impacto mucho mayor que las soluciones rápidas. Bajo esta idea, el doctor Álvaro Campillo ha compartido una sencilla regla que resume en una cuenta atrás los hábitos que recomienda incorporar al día a día para llegar a la vejez con una mejor calidad de vida.

Se trata del método 5-4-3-2-1-0 y combina ejercicio físico, descanso, alimentación y movimiento diario.

5. Haz entre 15 y 20 minutos de ejercicio intenso

El primer consejo consiste en realizar entre 15 y 20 minutos de actividad física de alta intensidad cada día 5 días a la semana. Según explica el médico, este tipo de ejercicio ayuda a activar el metabolismo y aporta beneficios cardiovasculares y musculares.

4. Duerme más de seis horas y completa ciclos de sueño

El descanso también ocupa un lugar fundamental. Campillo recomienda dormir más de seis horas cada noche, procurando completar 4 ciclos de sueño de aproximadamente 90 minutos, ya que esto favorece un descanso de mayor calidad.

3. Limita las comidas a tres al día

Otro de los pilares del método pasa por la alimentación. El médico aconseja no realizar más de tres comidas diarias, con el objetivo de dar más tiempo de descanso al sistema digestivo y evitar el picoteo constante.

2. Cena al menos dos horas antes de acostarte

La última comida del día debería hacerse como mínimo dos horas antes de ir a dormir. De esta forma, el organismo dispone de tiempo suficiente para iniciar la digestión antes del descanso nocturno, algo que puede contribuir a dormir mejor.

1. No permanezcas sentado más de una hora seguida

El sedentarismo es otro de los grandes enemigos de la salud. Por ello, el especialista recomienda levantarse al menos una vez cada hora, especialmente durante la jornada laboral, para caminar unos minutos o simplemente mover el cuerpo.

0. Cero excusas

El último número del método es quizá el más importante. Para el doctor Campillo debe haber "cero excusas", ya que la salud no depende de una única decisión, sino de la suma de pequeños hábitos repetidos cada día.