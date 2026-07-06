Una alineación planetaria, dos lluvias de estrellas, Saturno con sus anillos muy finos y más: estos son todos los eventos astronómicos de julio

Julio llega cargado de fenómenos astronómicos para quienes disfrutan mirando al cielo. El mes estará marcado por una alineación planetaria, el regreso del cometa 10P/Tempel 2, unas condiciones ideales para contemplar la Vía Láctea, dos lluvias de estrellas, la Luna de Ciervo y una curiosa visión de los anillos de Saturno. Te contamos los detalles

Alineación planetaria: la Luna, Marte, Saturno y Urano

El evento más llamativo del mes tendrá lugar durante las madrugadas del 11 y 12 de julio, cuando la Luna menguante aparecerá junto a Marte, Saturno y Urano.

Para observar este fenómeno habrá que mirar hacia el este antes del amanecer. Marte será fácil de reconocer por su característico tono rojizo, mientras que Saturno brillará con mayor intensidad. Urano también estará presente, aunque será mucho más tenue y será necesario utilizar prismáticos o un telescopio para distinguirlo.

Dos lluvias de estrellas

Este mes podremos disfrutar de dos lluvias de meteoros. Las Delta Acuáridas alcanzarán su pico entre el 30 y 31 de julio y serán visibles 25 meteoros. Por su parte, las Alfa Capricórnidas tendrán su máximo también alrededor del 30/31 de julio y se podrán ver 5 meteoros por hora.

Luna de Ciervo

Como siempre, la Luna llena tiene un nombre derivado de las leyendas de los antiguos nativos americanos. Este mes, se llama Luna de Ciervo ya que los cuernos de los ciervos machos comienzan a crecer en esta época. Tendrá lugar el 29 de julio.

El regreso del cometa 10P/Tempel 2

El 14 de julio será el mejor momento para intentar observar el cometa 10P/Tempel 2, un cometa de período corto que regresa al Sistema Solar interior aproximadamente cada cinco años y medio.

No será visible a simple vista, por lo que será necesario utilizar prismáticos o un telescopio. Para localizarlo habrá que buscar la constelación de Capricornio entre 45 y 60 minutos después de la puesta de Sol, preferiblemente desde un lugar alejado de la contaminación lumínica.

Las mejores noches para observar la Vía Láctea

Julio también ofrece una de las mejores épocas del año para contemplar la Vía Láctea. Para encontrarla, basta con localizar la constelación de Escorpio y, junto a ella, Sagitario, donde se encuentra una de las regiones más brillantes y pobladas de la galaxia. Los expertos recomiendan buscar un lugar oscuro y dejar que la vista se adapte a la oscuridad durante unos minutos.

Los anillos de Saturno, más finos que nunca

A finales de julio, Saturno será uno de los grandes protagonistas para quienes tengan telescopio. Desde la Tierra, sus anillos se observarán con una inclinación muy pequeña, por lo que parecerán mucho más delgados de lo habitual.

Aunque pueda dar esa impresión, los anillos no están desapareciendo. Se trata simplemente de un efecto de perspectiva.