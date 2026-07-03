¡PRUÉBALOS!
Cinco trucos muy buenos para combatir el calor en casa
Tu casa puede estar más fresca con cambios muy simples que casi nadie hace bien.
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¿Quieres evitar el sofocante calor en tu casa sin arruinarte pagando electricidad este verano? Existen trucos prácticos para quitarle varios grados al hogar:
- Primero: aprovecha la ventilación cruzada diurna abriendo ventanas enfrentadas o en diagonal. Cierra las habitaciones que no utilices para guiar la corriente sin que se disperse.
- Segundo: hermetiza por completo los espacios donde golpee directamente el sol. Baja las persianas dejando rendijas y cierra sus puertas para taponar ese calor.
- Tercero: aprovecha la noche para ventilar abriendo ventanas y todas las puertas interiores.
- Cuarto: usa un spray con agua para pulverizar de vez en cuando las cortinas. No las empapes o la humedad aumentará el agobio en el ambiente.
- Quinto: evita encender electrodomésticos de día y pon la lavadora de noche. Cambia además tus viejas bombillas incandescentes por luces LED porque emiten menos calor.
Aunque lo ideal es aislar fachadas o ventanas, estos cinco consejos te salvarán. Aplicando estos pasos directos lograrás ganarle la batalla al bochorno de forma inmediata en tu vivienda.
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