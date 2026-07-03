Cinco trucos muy buenos para combatir el calor en casa

¿Quieres evitar el sofocante calor en tu casa sin arruinarte pagando electricidad este verano? Existen trucos prácticos para quitarle varios grados al hogar:

Primero: aprovecha la ventilación cruzada diurna abriendo ventanas enfrentadas o en diagonal. Cierra las habitaciones que no utilices para guiar la corriente sin que se disperse.

diurna abriendo ventanas enfrentadas o en diagonal. Cierra las habitaciones que no utilices para guiar la corriente sin que se disperse. Segundo: hermetiza por completo los espacios donde golpee directamente el sol . Baja las persianas dejando rendijas y cierra sus puertas para taponar ese calor.

. Baja las persianas dejando rendijas y cierra sus puertas para taponar ese calor. Tercero: aprovecha la noche para ventilar abriendo ventanas y todas las puertas interiores.

abriendo ventanas y todas las puertas interiores. Cuarto: usa un spray con agua para pulverizar de vez en cuando las cortinas . No las empapes o la humedad aumentará el agobio en el ambiente.

. No las empapes o la humedad aumentará el agobio en el ambiente. Quinto: evita encender electrodomésticos de día y pon la lavadora de noche. Cambia además tus viejas bombillas incandescentes por luces LED porque emiten menos calor.

Aunque lo ideal es aislar fachadas o ventanas, estos cinco consejos te salvarán. Aplicando estos pasos directos lograrás ganarle la batalla al bochorno de forma inmediata en tu vivienda.