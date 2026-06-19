VERANO
La mejor posición para dormir en las noches calurosas
¿Das vueltas en la cama por el calor? Existe una postura para dormir que podría ayudarte a descansar mejor estas noches de verano.
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Cuando las noches se vuelven más cálidas, conciliar el sueño cuesta más de lo habitual. Tal y como revela el medio Mirror, una experta asegura que la forma en que te acomodas en la cama puede hacer una diferencia real.
La postura clave: estrella de mar
Esta recomienda dormir en posición de estrella de mar: con los brazos y las piernas extendidos, separados del resto del cuerpo. Esta postura permite que el aire circule mejor alrededor del cuerpo, lo que ayuda a disipar el calor corporal y favorece un descanso más profundo.
Si duermes acompañado y no hay espacio para extender brazos y piernas en la cama, la siguiente mejor opción es dormir de costado. Esta postura libera más calor desde la espalda, ayudando a sentir menos calor.
Por qué el calor afecta tanto el sueño
El exceso de calor durante la noche reduce tanto la calidad como la duración del sueño. Según los especialistas, el efecto más notorio ocurre en la fase de sueño profundo (o sueño de ondas lentas), la etapa que permite despertar con una verdadera sensación de descanso. Cuando el cuerpo se sobrecalienta, esta fase se acorta, lo que se traduce en noches más inquietas, aunque se haya dormido la misma cantidad de horas.
Otras recomendaciones para dormir fresco
- Hidrátate durante el día: beber suficiente agua ayuda al cuerpo a regular mejor la temperatura por la noche. Es mejor distribuir la ingesta durante el día que tomar grandes cantidades justo antes de dormir, ya que eso puede afectar la calidad del sueño.
- Ducha tibia antes de acostarte: una ducha con agua tibia (no fría) una hora antes de dormir dilata los vasos sanguíneos de la piel, lo que ayuda a liberar calor de forma más eficiente al salir.
- Calcetines fríos: humedecer un par de calcetines y dejarlos en el congelador por 10 minutos antes de dormir ayuda, ya que los pies funcionan como reguladores de temperatura del cuerpo.
- Ropa de cama transpirable: cambiar la ropa de cama sintética por telas naturales como el algodón o el bambú mejora la circulación del aire y reduce la sensación de calor agobiante.
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