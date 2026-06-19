La mejor posición para dormir en las noches calurosas

Cuando las noches se vuelven más cálidas, conciliar el sueño cuesta más de lo habitual. Tal y como revela el medio Mirror, una experta asegura que la forma en que te acomodas en la cama puede hacer una diferencia real.

La postura clave: estrella de mar

Esta recomienda dormir en posición de estrella de mar: con los brazos y las piernas extendidos, separados del resto del cuerpo. Esta postura permite que el aire circule mejor alrededor del cuerpo, lo que ayuda a disipar el calor corporal y favorece un descanso más profundo.

Si duermes acompañado y no hay espacio para extender brazos y piernas en la cama, la siguiente mejor opción es dormir de costado. Esta postura libera más calor desde la espalda, ayudando a sentir menos calor.

Por qué el calor afecta tanto el sueño

El exceso de calor durante la noche reduce tanto la calidad como la duración del sueño. Según los especialistas, el efecto más notorio ocurre en la fase de sueño profundo (o sueño de ondas lentas), la etapa que permite despertar con una verdadera sensación de descanso. Cuando el cuerpo se sobrecalienta, esta fase se acorta, lo que se traduce en noches más inquietas, aunque se haya dormido la misma cantidad de horas.

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