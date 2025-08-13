El simple y sorprendente truco que podría mejorar tu relación de pareja, según la ciencia

Un estudiode la Universidad de California en Riverside ha revelado que las parejas que hablan entre sí sobre otras personas, ya sea de manera positiva o negativa, tienden a sentirse más unidas y satisfechas en su relación. Esta costumbre, no se limita a la crítica malintencionada: también puede servir para reforzar la conexión emocional y prolongar momentos agradables.

La investigación, realizada con 76 parejas que llevaron dispositivos para registrar sus conversaciones diarias, mostró que dedicaban una media de 29 minutos al día a comentar sobre personas ausentes. Los científicos observaron que este intercambio privado puede reforzar la percepción de estar "en el mismo equipo" y aumentar la confianza mutua. Además, las parejas que cotilleaban más informaron de un mayor bienestar general y calidad en la relación, siendo las formadas por dos mujeres las que más lo practicaban.

Pareja hablando | Freepik

Los expertos señalan que el tipo de cotilleo influye en la impresión social que se proyecta. El que se hace con preocupación genuina se percibe como más confiable y agradable que el motivado por la malicia. Sin embargo, advierten que compartir rumores falsos o exagerados puede dañar la reputación de quien los difunde. Investigadores de la Universidad de Nuevo México recomiendan introducir matices de empatía para que la conversación sea mejor recibida.

Este trabajo también desmonta viejos mitos, como la idea de que las mujeres cotillean más que los hombres o que las personas con menos recursos lo hacen con mayor frecuencia. Estudios complementarios revelan que ambos sexos comparten esta práctica en la misma medida, aunque los hombres tienden más a criticar y las mujeres a mostrar apoyo. En cualquier caso, la ciencia sugiere que, usado con moderación y empatía, el cotilleo puede ser una herramienta social y afectiva de gran valor.