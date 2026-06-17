Quién es Christina Koch, la astronauta que ha ganado el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026

La astronauta estadounidense Christina Koch ha recibido el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, un reconocimiento que premia su contribución a la exploración espacial y una trayectoria repleta de hitos históricos.

Ingeniera eléctrica y física de formación, Koch fue seleccionada como astronauta de la NASA en 2013. Antes de viajar al espacio trabajó en proyectos científicos y tecnológicos, además de participar en misiones de investigación en entornos extremos como la Antártida y el Ártico.

Se dio a conocer en 2019 cuando batió el récord de la estancia más larga realizada por una mujer en el espacio, tras pasar 328 días consecutivos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Durante esa misión también protagonizó, junto a la astronauta Jessica Meir, la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres.

La astronauta Christina Koch | EFE

Sin embargo, su mayor hito llegó este mismo año. Koch formó parte de la misión Artemis II, convirtiéndose en la primera mujer en viajar más allá de la órbita baja terrestre y en sobrevolar la Luna como integrante de una misión tripulada. La expedición, que marcó el regreso de seres humanos a las proximidades del satélite más de medio siglo después de las misiones Apolo, la situó definitivamente entre las figuras más relevantes de la exploración espacial moderna.

Astronautas de Artemis II antes de la misión | EFE

El jurado de los Premios Princesa de Asturias ha querido reconocer no solo sus logros científicos, sino también el carácter inspirador de una carrera que ha contribuido a ampliar la presencia de las mujeres en la exploración espacial.