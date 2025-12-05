¿Por qué el tiempo se mide en 60 unidades?

¿Alguna vez te has preguntado por qué un minuto tiene 60 segundos y una hora 60 minutos? Este número de referencia viene del uso que le dieron antiguas civilizaciones.

En la civilización sumeria, en la región que hoy conocemos como Irak, hace más de 4.000 años se utilizaba un sistema sexagesimal basado en el número 60. Esto es debido a que se trata de un número altamente divisible, lo que facilitaba los cálculos en astronomía y comercio.

Además, en la antigua Mesopotamia la manera más sencilla que tenían para contar eran las manos. Con ellas, hoy en día solo contamos hasta diez, pero ellos aprendieron a contar hasta el número 60 utilizando como guía las tres falanges de nuestros dedos meñique, anular, corazón e índice.

Contar con los dedos de la mano | iStock

Los babilonios adoptaron este sistema y lo aplicaron a la medición de los ángulos y del tiempo. Cuando griegos y romanos lo heredaron, la tradición se mantuvo y llegó a Europa en la Edad Media.

Es aquí cuando se consolidaron los 60 segundos por minuto y los 60 minutos por hora, además de la forma de medir los ángulos y orientar mapas que seguimos usando hoy en día.